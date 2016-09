Andere artikelen







De aap-edagogische leraar en zijn streken … (zkw)

Ze zeggen wel eens, ik zat op het verkeerde moment op de verkeerde plaats en daarom kon ik niet ontkomen aan ….. We hadden, zo dus, een leraar scheikunde in dit geval, die het nodig vond om op een kwaad moment alle leerlingen in de loop van een h.b.s.-studiejaar een 'beoordeling' te geven tijdens zijn les. Er waren er, die hij cum laude ooit eens zag vertrekken en dat ging zo verder omlaag tot de regionen, waar in me kennelijk in thuis bevond. En dus bij mij aangekomen deelde hij mij, dus publiekelijk, mede dat ik het einddiploma wel nooit zou bereiken. Deze geschiedenis heeft er werkelijk toe bijgedragen, dat dit – in mijn meest felle puberale tijd – een tik op mijn achterhoofd betekende. Ik was door de hongerwinter al een jaar achterop en dit maakte een deel uit van alle zorgen die me in die tijd kwelde. Later vond ik het, toen de anti-pesterij-periode begon, meer een gemene pesterij. Je kunt een leerling dus altijd wel een tik uit delen. Staat hij goed, dan werkt dit stimulerend, maar ik stond kennelijk met mijn rug naar hem toe.









Geplaatst op 15 september 2016

0955-piAno 15 sep 2016 16:20 Bart , als je een TIK krijg ( t) ben je GETIKT !!! Als ik je zo gadesla ben je wel aardig bijgetrokken in de loop der jaren !! Groetjes !!