hoe zit dat met die koppen bij NS ?

Wie helpt me eens met het volgende : Ik ben in september 1954 bij NS gaan werken Volop stoom, maar ook het nieuw mat 54. Dat toen al de bijnaam HONDEKOP kreeg. Wie, wanneer en waarom is dat ineens APEKOP geworden ? Een apekop normaal was de titel, die men aan jonge bijdehante kinderen verleende. De wisseling moet gebeurd zijn toen het nieuw er allang af was. Ik hoop, nu er toch niets meer mee kan gebeuren, of iemand mij kan helpen. BVD