Nog een keer PLEUR OP en Rutte

Je heb dat wel eens, dat je in korte tijd een aantal feesten achter elkaar je uitnodigen. En dat gaat dan alleen als er mensen zijn, die je naar en van die feesten brengen. Maar alle goede wil ten goede, er blijven altijd wel nadelen, maar die zijn te overleven. Anders zou u dit niet lezen, nietwaar ? In een drukte van een van de feesten, een met een jubilaris, zodat er naast de mogelijkheid die er binnen de familie waren, zodat je kunt zeggen, we waren bijna geheel aanwezig, konden we ook met buiten'familianoj' van gedachten wisselen. Een van hen kwam me opzoeken bij de stoel, waar ik op geplaatst was. Via het heersende mooie weer ging het via vakantie naar niet-vakantie en de gevolgen die beiden konden hebben. Ontspannen van de dagelijkse zorgen. En wat daar de gevolgen van kunnen zijn. En dan was het niet ver om op het onbehoorlijk gedrag dan wel taal, die daardoor later tot POD werd vastgelegd, te geraken. Maar mijn spreekgast had nog iets nieuws in deze kwestie aan te voeren. >> Weet je wat mij verrast ? > Nou, en …? >> Dat ze daar nog nooit verder op door gegaan zijn ! Ja, ja, dan hadden ze er zelfs een rechtszaak van kunnen maken. > Hoe zo dat dan? Hier is toch alles mogelijk? >> Er was iemand, die mij wees op wát die man op de televisie eigenlijk, feitelijk heeft gezegd. Dat die vakantieganger onder invloed van een of ander geweest moet zijn, toen ze hem die avond als gast hadden. Want wat HEEFT hij eigenlijk gezegd met zijn PLEUROP ?? Dat is namelijk het equivalent van een van de oude vervloekingen, die het Nederends kent, afgeleid van de vele die er toen bestonden. >Krijg de kanker< en >Krijg de tyfus< en zo ook > Krijg de pleuris In deze overweging genomen, is dat P-O een zelfde verwensing en ik weet niet, ben geen wetskundige, is het niet zomaar iets als >> Ga terug naar je moederland<< , het excuus, dat Rutte er zelf maar aan gaf. En wat veel erger is, er steeds nog aan blijft geven. Zeker zijn publieke verwensingen ergens strafbaar gesteld. Als ik PLEUR OP tegen een agent zeg, die mij staande houdt, omdat mijn bel niet zichtbaar is op mijn fiets, dan wordt ik aangehouden, naar het bureau overgebracht, van “borsten tot en met ballen” afgetast en voor een nacht in een cel opgesloten. Dan kom ik veel te kort dan een stralende glimlach, die barst van alle kanten. Zeg nou maar, dat er hier mee vele verschillende maten gemeten wordt. Dit is ons vaderland, waar de turken eruit moeten, feitelijk het zelfde doen. Mensen, die niets bewezen kunnen worden, gewoon opsluiten, omdat er iemand in Amerika hun aanvoerder zou zijn. Ik denk niet, dat ze zoveel Nederlands kennen om bovenstaande te kunnen begrijpen. Maar dat zou verklaren, waarom ze zo handelen. En zo geeft Rutte hen nog een reden om zich zo tegen onze regels te verzetten. << Toen vertelde ik hem van het spreekwoord, dat hij bij een mens heeft opgeroepen, zoals ik hem in een vorige weblog heb opgeschreven. Hij antwoordde > Dan wordt het hoogtijd, ook voor hem zelf als persona non grata, nog eens tot besef mag komen, wat hij allemaal heeft aangericht, door zichzelf zo boven het volk verheven te voelen, dat hij medeburgers mag verwensen.<









Geplaatst op 26 september 2016 05:33 en 66 keer bekeken

Gast 26 sep 2016 09:21 Mooi verhaal piet



0955-piAno 26 sep 2016 10:37 Mooi verhaal Bart !! Maar denk in jouw situatie wel aan je nachtrust !! 05.33 uur is wel vroeg hoor !!! Groetjes van ons !!















Gast 26 sep 2016 11:23 Pleeg zelfmoord, scheelt mij belasting aan AOW. Bart de 50-plus klootzak die de parasietenouderenmaatschappij belichaamt. Babyboom-misbaksel