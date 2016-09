Taalpost 1865

Taalnieuws De taalkundige Siemon Reker houdt een weblog bij dat uitsluitend gaat over de taal van minister-president Mark Rutte, vooral sinds diens aantreden in oktober 2010.

(Bron: Siemon Reker



Ter gelegenheid van de Europese Dag van de Talen (vandaag) presenteert Eurostat cijfers over het vreemdetalenonderwijs in de EU. Hieruit blijkt dat slechts 37 procent van de scholieren in het Belgische basisonderwijs een andere taal leert. Alleen Portugal doet het slechter.

Eurostat) (Bronnen: De Redactie



Welke tweede taal kun je als inwoner van Groot-Brittannië het best leren als je werk én een goed inkomen wilt? In de top-negen staat het Nederlands op de vierde plaats.

(Bron: Business Insider Taaltip: de/het zegel PRAKTISCH. Zegel is oorspronkelijk een het-woord. Er wordt vaak een afdruk van een merkteken op een brief of envelop mee bedoeld (meestal aangebracht in was of lak). Ook bij bijvoorbeeld verzegelde verpakkingen, zoals die van een cd, wordt gesproken van het zegel .



Zegels op enveloppen hebben er in de loop der eeuwen een bijzondere functie bij gekregen: ze waren het bewijs dat er betaald was voor het verzenden van het poststuk. Zo zijn de termen frankeerzegel en postzegel in omloop gekomen. Tot in de negentiende eeuw waren dat ook het-woorden. Na de uitvinding van de papieren postzegels kwam al snel de (post)zegel (als mannelijk de-woord) in gebruik. Ook voor andere kleine papiertjes of stickertjes met een zekere waarde is de zegel juist (bijvoorbeeld de zegeltjes die je in de supermarkt kunt sparen). Meer taaladvies Streektaalconferentie TAALVARIATIE IN SOCIALE MEDIA. Op 7 oktober vindt in Middelburg de jaarlijkse streektaalconferentie van de Stichting Nederlandse Dialecten plaats. Het thema van 2016 is 'taalvariatie in sociale media'. Welke rol speelt dialect in chattaal? Wordt er in het Fries en Limburgs getweet? Hoe onderzoek je taal in sociale media? Discussieer mee: stop met tweeten, facebooken en snapchatten, en kom naar Middelburg. Lees meer (Aanbod van Onze Taal) Leestekens Hét boek voor iedereen die wil weten wanneer je welk leesteken gebruikt.



Leestekens is de volledigste interpunctiegids van het Nederlands, gemaakt door de taaladviseurs van Onze Taal. Er wordt uitgebreid in beschreven welke leestekens er allemaal zijn, wanneer je welk leesteken gebruikt en hoe je ze kunt combineren. Dit alles overzichtelijk gerangschikt en in duidelijke taal, met veel voorbeelden. Een must voor elke (tekst)schrijver, redacteur en corrector! Bestel nu Taalpost brengt u drie keer per week het belangrijkste taalnieuws.

Redactie : Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden).