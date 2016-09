Andere artikelen







En veel herhaald spreekwoord.. is, die van de geschiedenis

, die zich herhaalt. Zo vroeg mijn kleindochter aan mij:

“” Opa, wat is de trias politica?” > Bedoel je die van nu of van de 19e eeuw ? > Wel, zijn er dan twee ? > De een staat officieel in de geschiedenisboeken, de andere is meer hedendaags > Waar kan ik die dan vinden ? > Nog nergens, pas als jouw kleinkinderen op het voor hen dan middelzwaar onderwijs studeren ! > Maar weet jij die dan nu al ? > Misschien wordt dat dan De regerende macht, de banken en de verzekeringen. Er zal dan echter wel een heel verschil zijn. Toen waren het onafhankelijke beleidsorganisaties, die de staat in stand moesten houden. Nu zijn het drie van elkaar afhankelijke organisaties, die proberen om het publieke leven onmogelijk te maken. De hoogste vorm van wat men lobby noemt. Wanneer de een eens wat uitvindt, dan gooit de ander, die weer geldvermindering vreest, roet in het eten. Maar ook gebeurt het dat er een regering niet intrapt, maar dan blijkt het al te laat te zijn. Zo is er eens een bank geweest, die oneerlijke handel met zijn klanten heeft bedreven en heeft de regering de kosten afgewezen; die kosten, die de rechter heeft aangewezen terug te betalen aan die bedonderde klanten van die bank. Want dan betalen die met hun eigen belasting diezelfde vergoeding weer terug en blijft alles blanco.









