Taalpost 1866

Taalnieuws Boeken van hedendaagse Vlaamse auteurs wemelen vaak van de belgicismen en dat lijkt zelfs Nederlandse lezers niet te storen. Oud-VRT-journalist en schrijver Bavo Claes moet er nog altijd aan wennen.

(Bron: VRT Radio 1



In de taal van de Azteken, het Nahuatl, eindigen veel woorden op het achtervoegsel ‑tl . Wat betekent het en hoe moet je het uitspreken?

(Bron: Roger Abrahams



De taalkundigen Sterre Leufkens en Marten van der Meulen zijn op zoek naar plaatsnamen die een of meer uitroeptekens bevatten. Een voorbeeld is de Canadese plaats Saint-Louis-du-Ha! Ha!

De taalkundigen Sterre Leufkens en Marten van der Meulen zijn op zoek naar plaatsnamen die een of meer uitroeptekens bevatten. Een voorbeeld is de Canadese plaats Saint-Louis-du-Ha! Ha!

(Bron: De Taalpassie van Milfje Nieuw woord van de week SLIM STOPLICHT. Fietsverkeerslicht met een ingebouwde warmtesensor, die registreert hoeveel fietsers er staan te wachten en aan de hand daarvan het verkeerslicht langer en vaker op groen zet. Op de hoek van de Blaak en de Coolsingel in Rotterdam zijn deze speciale stoplichten onlangs in gebruik genomen. Het woord slim wordt steeds vaker in nieuwe woorden, of eigenlijk: nieuwe woordgroepen, gebruikt in de betekenis 'voor­zien van chips, elek­tro­ni­ca, soft­ware, sensoren etc.', bijvoorbeeld in slimme riem , slimme douchekop en slimme bikini .



Taalpost brengt u drie keer per week het belangrijkste taalnieuws.

Redactie : Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden).