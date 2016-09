Blijf luisteren ! > Blijf aan uw toestel !

Andere artikelen







En wat komt er nog meer bij … kijken ??? Het horen, want dat hoort dan weer onder anderen bij Horen en Zien vergaat je ! Zijn we niet allemaal behept met een of meer zaken, die of ons niet raken, dan wel gruwelijk ergeren ? En waarom gebeurt dot dan wel op de ene plaats en niet op een vergelijkbare plaats ? Zo hoor je en dan nog wel in die programma's met de leukste inhoud en – alleen op de radio – bepaalde oproepen te horen zijn. Waar ik een gruwelijke hekel aan heb, is de oproep van de omroepers en omroepsters, die iedere keer weer op nieuw aan>tonen< , geen hoge dunk van hun eigen werk te hebben. Wat wat steekt er achter het volgende, dat keer op keer te beluisteren valt.... Beste mensen, wanneer jullie uitzending de moeite waard is, dan is dit een oproep van Jan Jurk ! Je maakt het er zelf naar, wanneer naar een andere uitzending wordt omgeschakeld. Het vreemde is dan wel, dat je de oproep bijna altijd hoort op Radio4. Een zender, waar je eigenlijk maar een ding op kan aanmerken. De commercialiteit van de uitzendingen. Gevoed door het aanprijzen van programma's, cd's, uitvoeringen en concerten. En als beloning, lees: betaling, krijgen wij een aantal gratis toegangskaarten gratis thuis gezonden, wanneer je uitgeloot bent. Om het nog wat spannender te maken is er vaak een opdracht bijgevoegd. Maar aan wie wordt wat aangeboden ? Juist, de gezonde mensen. Die over eigen vervoer beschikken, of toch willen en kunnen investeren in een overnachting. Zijn die radiomensen er zich wel van bewust, dat ze met al die gratis service een enorme massa mensen automatisch uitsluiten, die aan zulke aanbiedingen door hun omstandigheden gewoon niet kunnen denken (als ze al niet keer op keer jaloers kunnen worden) laat staan aannemen wat wordt aangeboden ? Fundamentele zaken, die boven zijn vernoemd, daar kunnen zij > niet bij !<. En dan nog zeer speciale, die onlangs nog op de radio zijn genoemd. Er werd bij die gelegenheid gezegd, dat verzoeken om geen cd's op te sturen, omdat die bij een eventuele winnaar of niet gewenst, of overbodig zijn. Dan moet u maar niet deelnemen. Dit is realistisch, maar wat dan te denken, van die mensen, wier, of wiens naam ieder ogenblik wordt vermeld in een radioprogramma. Wat voor kwalificatie kun je daarbij bedenken ? Jawel, echt knap hoor, weer een goed antwoord. Maar hoeveel anderen hadden het ook goed ? Zijn die dan zo bescheiden? En die anderen, zijn die dan bescheten ? Het enige dat blijft is voor wie dat dan treft, blijf luisteren zolang de ergernis het niet gewonnen heeft. Opvallend is wel, dat dit bij de televisie je zelden of nooit hoort ?> blijft u (ASTUBLIEFT) aan de buis gekluisterd. Daar is kennelijk meer zekerheid over dat, waar men mee bezig is. Het zou misschien wat makkelijker gaan, wanneer men in Hilversum beseft, dat ieder mens zijn/haar eigen smaak heeft. Wie interesse heeft voor populaire muziek, zet de radio nooit op Radio 4, hoewel, daar valt helaas ook nog wel wat voor die interesse te genieten. Soms te veel, hoewel we maar één gewone klassieke zender hebben. Zeker en vast ben ik niet de enige, die luistert en kijkt naar die programma's die me intereseren en de rest hoef ik niet te kennen. Is dat zo bijzonder ? Ik denk van niet.









