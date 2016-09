Andere artikelen







Een heel jaar plannen gemaakt,

maar pas later.... Wat dan nog ?? Vandaag is het weer zover. Ik moet het nu nog met de voorbereidingen doen. Het uitzoeken van de hoedjes. Het noemen van de paardennamen, die voor de glazen koets staan. Wie buitenlands niet helemaal op de hoogte is, zal denken, dat onze koning de paus volgt en wat sobertjes aan doet met “maar” een glazen koets ? Maar wat dan, wanneer er veel mensen zijn, die die Glazen mooier vinden dan die Goude koets? Mensen, daar gaat het allemaal toch niet om ? Het gaat toch om onze centjes. Hoeveel er iedereen op vooruit gaat. En hoeveel de oudjes en zieke mensen er op achteruit gaan ?? Nee, we horen niet in hoeverre de banken en de verzekeringen gespekt worden, want die hebben lobbiers in de Kamer, wij ouwetjes … ja wie vertegenwoordigt ons daar nog ? Die mijnheer van 50- plus, die na de verkiezingen gaat zitten wachten, hoeveel gekozen leden gauw weer eens voor zich zelf beginnen ? Jammer, dat hij niet alleen is. Wat dat betreft woont Wilders ook in een politiek Groningen. Maar die heeft landelijk te maken in allerlei instanties met oprotters. Die hebben het al helemaal door. Maar dat is zijn eigen schuld. Moet ie maar gaan democratiseren en niet de Mode Mussert volgen. Dat voor zichzelf beginnen is nog landelijk gezien het meest lucratieve baantje wat er is. ZZV-er, maar die krijgen er toch nog een paar hulpjes extra bij, dus geen ZZV-ers en -innen . Hier loopt de wet een stukje achter en daar zal wel zo gauw geen verandering in komen. Het enige dat ik zeker verwacht is, dat Rutte nooit de methode Obama zal volgen. Die is tenminste nog druk om te proberen alles, dat hij heeft beloofd, waar te maken voor hij het veld moet ruimen. En dat hopelijk niet voor de rijkste krankzinnige van zijn land. Het is nu al weer een poosje geleden, dat ik dit, direct na Prinsjesdag, heb opgetikt. En ook na de diverse koude douches, die we prompt mochten ontvangen. Waarvan je je afvraagt, hoeveel daarvan er niet of wel vooruit-afzienbaar waren ? Ziekenfonds, die zijn kans schoon zag binnen een dag de vooruitzichten, ook voor ouderen, tot een farce te maken ? En gisteren de niet te ontkomen prijsverhogingen van de benzine. Waardoor zo goed als alles in prijs zal stijgen. Alleen al omdat de kostprijs van alles omhoog moet gaan. En wie zegt niet, dat onze regering het zat is om overal om ons heen die wegentaks te moeten betalen. Zo van >> nou, dat kunnen wij ook !!<<. Hierdoor wordt ieder soort van Troonrede tot een satirisch pamflet gemaakt. Nee, ik pleeg nog even geen zelfmoord, ik ben veel te nieuwsgierig hoe het allemaal moet aflopen. In diverse opzichten.









0955-piAno 01 okt 2016 10:29 Troonrede.....of troonbede ??? Het blijft een gebed zonder eind !! En Bart....pleeg geen gekke dingen hoor !!! Maar we blijven het spannend houden !!