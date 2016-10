Taalpost 1868

Is 'pindakaas' wel echt kaas? En wie bedacht het woord 'hagelslag' voor het broodbeleg?



Onze Taal heeft in samenwerking met het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) twee leuke en leerzame boeken geschreven met elk honderd vragen én antwoorden over de herkomst van woorden en uitdrukkingen.



In 'Waar komt pindakaas vandaan?' vindt u het antwoord op onder meer deze vragen: Wat heeft 'ladderzat' met een ladder te maken? Waarom heet een verdieping niet een 'verhoging'? Heeft er ooit een Aagje bestaan die heel nieuwsgierig was? 'Waar komt hagelslag vandaan?' geeft antwoord op onder meer deze vragen: Wat heeft 'ijsbergsla' met ijsbergen te maken? Liepen er ooit ezels over een 'ezelsbruggetje'? Waarom worden politieke partijen 'rechts' of 'links' genoemd? En is dat links verwant met slinks?



Als u deze boeken tegelijkertijd bestelt, krijgt u korting!

U betaalt slechts € 15,- in plaats van € 19,95. Nu met gratis Onze Taal-boek-elastiek bij uw bestelling!