Andere artikelen







Ouderdom komt met gebreken ….of

Laat het balken niet alleen over aan onze lieve ezels ….? Want het kan je ook eerder treffen. Maar dat ligt dan ook er aan, of je pech hebt of niet. Dan zijn er nog gebreken, die iedereen kan treffen ! Want hoe moeten mensen reageren, wanneer ze, om iets gewoons te kunnen begrijpen, een tekst >wit op wit< moeten lezen ? Wat nog verbazingwekkender is, dat een belangrijk lichaam, als het “televisie-wezen”, daar niet op ingesteld is ?? Want daar maken bij mijn ervaring bijna alle omroepen zich schuldig aan. Ik zag bij Omroep Max, dat het echt ook anders kan. Daar zijn een paar programma's, waar men aan witte teksten (soms) een donkerblauwe achtergrond meegeeft. Ideaal om te kunnen lezen. Maar het lijkt mij, dat het gewone zwart, of donkergroen ook een goed resultaat geeft. Ja, ik weet, dat via teletekst je die tekst kunt oproepen, maar daar verschijnt dan de die donkere balk bijna midden in het beeld. En dat kan dan ook weer storend zijn. Beste televisiemakers in Nederland, ik weet dat er honderden mensen zijn, die u dankbaar zullen zijn, wanneer u er op korte termijn iets aan gaat doen en het kijkplezier er veel beter mee maakt.









Geplaatst op 04 oktober 2016 10:39 en 15 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.