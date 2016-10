De 4e oktober en een goed gebruik,

dat nog steeds nodig is.

Laten we in tegenstelling tot wat we te vaak op de teevee moeten meekijken, er ook nog veel (meer) mensen zijn, die op welke manier dan ook, iets met dieren hebben. En ik weet bij ondervinding, dat het omgekeerd ook kan en niet als uitzondering.

Maar dat is dan tot heden toe ook zo, dat ik het niet kan verklaren.

De keren, dat ik nog buiten kom, word ik enthousiast begroet door langslopende honden. Soms tot angst en of ergernis van de baasjes of vrouwtjes. En de voorkeur voor mij is kennelijk ook niet geboden aan ras of soort. Niet dat ik een hekel heb aan honden. In tegendeel, met hun voorouders, de wolven, vind ik het geweldige dieren. In die tijden, dat ik nog naar de dierentuin mee kon, was dan ook de wolvenroedel een wat langer bezoek waardig.

Ik ben me dan ook bewust, dat negatieve zaken, zoals hun verhouding tot kleine kinderen wel eens desastreust kan zijn. En dan leg IK de schuld bij de baasjes, of vrouwtjes. Zij hebben of hun honden niet goed – in een van de vele hondenclubs – geleerd, hoe ze zich moeten gedragen, of ze geen maatregelen hebben genomen, dat zij de honden, al naar gelang het soort of ras, dat noodzakelijk maakt, de honden anderen kunnen bereiken, mens en ook dier.

Wanneer je de 80e verjaardag al achter de rug hebt, kan je beter geen dier, dat buiten-zorg nodig heeft, tot zorg hebben. Deze verantwoording is niet te nemen.

Wie nog goed ter been is, zou zich als vrijwilliger in kunnen zetten als 'uitlaat'-kracht, dus bij dat baasje of vrouwtje, die tijdelijk is 'uitgeschakeld' > Dan zijn er minstens twee dierenvrienden geholpen.

Maar er zijn ook excessen, die met dierenliefde, dwz liefde voor dieren weinig te maken hebben. Ieder moet er zich maar een eigen opvatting of beeld voor maken, ik wil daar niemand mee beledigen. Een hond is een hond en geen mens. Ik hoop, dat de rassenvereniging, waarbij dit vaak van toepassing is, er eens degelijk iets tegen zal doen.

Genoeg over de hond als hulp en toeverlaat van de mens sinds eeuwen. Er zijn natuurlijk nog veel andere dieren, waar de mens een leven kan opbouwen. De boer met zijn vee op de eerste plaats. Maar daar houdt het niet bij op. Zo vind ik het prachtig, dat er zelfs voor afgedankte ezels alleen al een goede opvang bestaat. Als er een dierenras is, dat praktisch alleen voor het uitbuiten gebruikt wordt, dan zijn zij het wel. En zijn ze meer waard, dan als voeding voor de roofdieren.

Maar dan zijn er nog duizenden soorten. Zo houdt een kleinzoon van me >slangen in 'n bakkie<. Ieder z'n meug, zei de boer vroeger, maar dat ging duidelijk niet over dieren.