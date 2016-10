Taalpost 1869

Rederijkersbijeenkomst in Vlaanderen Op woensdag 12 oktober organiseert Davidsfonds Academie samen met het Genootschap Onze Taal een moderne rederijkersbijeenkomst in Mechelen.



Het programma bestaat uit een poëziewedstrijd, een toneelvoorstelling en enkele lezingen:

Waarom we in Vlaanderen Nederlands spreken

De uitspraak van het Nederlands, vroeger en straks

De spelling van het Nederlands: het belang van het Groene Boekje De toegangsprijs bedraagt € 60,- zonder toneelvoorstelling en € 66,- met toneelvoorstelling (prijzen inclusief maaltijd).

Aanmelden kan via de website van het Davidsfonds