Model van kinderlogica. -ZKW-

Jong geleerd is jong voor gedaan houden.

Vorige week hoorde ik een verhaal, dat nog op de waarheid kan berusten ook. De vrouw vertelde het volgende: Ik stond bij mijn keurslager te wachten op mijn beurt. Voor me was een moeder met dochter, ik schat een jaar of 8. Ik hoorde het gesprek tussen die twee en was nogal verbaasd over de gang van zaken. De dochter was een bijdehandje van vanjewelste. Toen er afgerekend was, vroeg de slager aan de moeder: > Mag uw dochter een stukje worst ? De moeder keek haar dochter aan en die knikte. > Ja, hoor, alstublieft ! zei moeder toen. Dus sneed de slager een stukje van een enorme leverworst af en overhandigde dit aan de jonge dame. Die pakte het aan en nam met twee happen het geheel tot zich. Toen zei de moeder, geheel in stijl ouderwets opvoedkundig: > Kun je niet netjes dank u wel zeggen tegen de slager ? Ze verblikte of verbloosde niet, toen ze haar moeder antwoordde: > Ik hoef van jou niet te bidden voor het eten, dus hoef ik ook niet te danken na het eten!< .









Geplaatst op 07 oktober 2016

