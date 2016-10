Taalpost 1870

Dialectendag MIDDELBURG. Vandaag vindt de jaarlijkse streektaalconferentie plaats van de Stichting Nederlandse Dialecten, deze keer in Middelburg. Tenzij u in Zeeland woont, bent u waarschijnlijk al te laat om nog mee te doen, maar ook als u buiten Zeeland woont hebt u misschien wel aardigheid in de pagina die de provinciale krant PZC samenstelde met onder andere een overzicht van Facebook-pagina's in het Zeeuws en een quiz.



The Daily Mail met mooie kaarten. Wie meer geïnteresseerd is in Amerikaanse dialecten, kan terecht op een pagina van de Britse (!) krantmet mooie kaarten.