handige waarschuwing nummer zoveel

wEEr 'ns een wAArschuwing !

Deze week kwam ik op weg nar huis een flatgenoot tegen met zijn vrouw (?), de laatste voorovergebogen vanwege een huilbui.

> Zo, is er wat gebeurd ?

> Ja, we komen net van onze opticien vandaan en die had een rot boodschap voor ons.

> Wat is er dan gebeurd ?

Zijn vrouw begon snikkend een verhaal.

> Hij was vorige week aan de diarree en moest veel papier verwerken na een bezoek aan het toilet. Toen hij keek ….

En hij ging verder: Toen ik keek of de pot was schoongespoeld, maar hij spoelde nog, viel mijn nieuwe bril van mijn neus en voor ik iets kon doen, zag ik hem in het kolkende putje met het papier verdwijnen. En zo zag ik bijna 900 euro afvloeien. Ik heb me de rest van de tijd met mijn 2e bril gratis kunnen behelpen, maar mij bevalt dat gekregen montuur niet. En we hebben geprobeerd om die plaatsvervangende bril van ons zkv (opm. Nee, dit is ziektekostenverzekering en geen zkv van zondagsmorgens) vergoed te krijgen, maar dit is iets van eigen schuld en zo, dat wordt door hen niet betaald. En ergens anders was er niemand te vinden, die het wel deed.

En toen nam zij weer het woord

> Het ergste is, dat we geen geld voor een nieuwe hebben ! We durven het onze beide kinderen niet te vragen !

Ik had helaas ook geen tip voor hun in voorraad, dus kon ik hen alleen maar succes toewensen.

Dus beste dames en heren, zet uw bril af voor u op de pot gaat !