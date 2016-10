Andere artikelen







Is dat waar, wanneer men zegt, dat een mens nooit in een keer sterft ? Iedere dag komt de bejaarde mens wel eens in gedachte op zijn en haar sterfbed terecht. Een lolbroek hoorde ik eens zeggen, toen het daar over ging: >> Moet je maar niet zo oud worden << ! Maar gemeend of niet, je loopt als bejaarde altijd de kans, dat er weer iets voor doet, dat je met je neus op de feiten wordt gedrukt. Vrijdag liep ik met de chauffeur, die me af kwam halen, richting uitgang van het ziekenhuis en hij bleef bij een letterlijk schitterende mobiel staan en hij vroeg om ook maar eens een opmerking te maken > Is dat niets voor u?< En weer moest ik mijn verhaal vertellen. Dat al twintig jaar geleden na een operatie in mijn hoofd mij door de chirurg verboden werd ooit nog een voertuig te besturen. En ter onderstreping vertelde hij, dat bij een eventueel ongeluk geen enkele verzekering me nog een gulden zal vergoeden. > Zelfs geen fiets?< vroeg de chauffeur. > Zelfs geen fiets en dat is juist een van die dingen, die ik toen moest opgeven, nadat ik in mijn leven honderden kilometers met verschillende fietsen heb afgelegd. Niet alleen van huis naar school en later naar mijn werk, maar ook iedere vakantie was de fiets mijn vervoermiddel. Limburg, Zeeuws Vlaanderen, België tot aan de taalgrens. En wanneer ik, vooral dus zomers, mensen op de fiets er op uit zie trekken, dan – en nu zal ik het maar zachtjes schrijven – krijg ik de kriebels weer en dat eindigt dan met het idee,dat is een van de dingen, die je met pijn in het hart moet opgeven, omwille van je eigen levensdrang. En dan komt het weekeinde en een vast punt, met hetzelfde gevolg. In dezelfde serie operaties is een van de belangrijke spieren in mijn hoofd, die het zingen mogelijk moet maken, uitgevallen. Ook dat heb ik, al veel eerder innig verboden met muziek, bijna twintig jaren in verschillende koren met heel mijn hart en kunnen heb mogen doen. En is het programma, veelal die van de zaterdagavond, als een lik honing op de boterham, een pleister op de ziel. En dat niet alleen omdat het gezegde bestaat: “zingen is dubbel bidden.” Wanneer je dit dan in de kerk mag doen, is het dubbel meegenomen. Maar ook besef je, dat het binnensmonds meezingen ook maar een aftreksel kan zijn van de vroegere werkelijkheid. En deze onmacht is een ander soort pijn, dan die welke door de ziekten en kwalen in een mensenlichaam worden veroorzaakt. Daar bestaan geen pillen tegen, maar juist die dingen, die je via je omgeving toch nog wel kunt beleven.











R eacties van leden



Charissa46 09 okt 2016 12:27 Aangrijpend verhaal.



Hier een stukje wat ik erover heb gelezen.

Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje…..

Dat waren de woorden die Toon Hermans sprak en schreef in zijn jaren van glorie.



Hij had gelijk. Zeker wanneer het een oud mens betreft.



Je sterft niet ineens, maar af en toe een beetje. Je sterft een beetje wanneer je 2 wereldoorlogen hebt doorstaan. Je sterft een beetje wanneer je je eigen ouders verliest. Wanneer je afscheid neemt van het huis waar je jaren lang met plezier hebt gewoond en waar je herinneringen hebt gemaakt. Je sterft ook een beetje als je je moeilijk veroverde appartementje in het verzorgingstehuis moet inruilen voor een kamertje in een verpleegtehuis, die je nota bene ook nog met een ander moet delen.

Je sterft een beetje als je merkt dat je geheugen je in de steek laat en je je op een dag vraagt hoe die man ook-al-weer heet die zegt dat hij je zoon is.

Ook sterf je een beetje als je eigenlijk niets meer te vertellen hebt over je eigen leven, terwijl je je hele leven kapitein was op het schip, dat jouw gezin was.



Charissa



Weerhier 09 okt 2016 13:57 Dank je wel, Charissa, kende ik ook, maar heb niet hieraan gedacht. Hij had groot gelijk en alles wat hij vernoemd, dat komt aan iedereen weleens voorbij.

Hoe fijn is het, dat oude vrienden je niet vergeten, dat is dat zo ook nog een berg troost.