Talpost 1871

Taalnieuws De Week van het Nederlands concurreert met de Week van het Water, de Week van de Scheidsrechter en de Kinderboekenweek. Jan Willem Bloemen, woordvoerder van de Nederlandse Taalunie, licht het initiatief toe.

(Bron: Reformatorisch Dagblad



De Spanjaarden zijn taalkundig geobsedeerd door het woord leche ('melk').

(Bron: Spanje Vandaag



De Rode Duivels voetbalden een 4-0-overwinning én een acrostichon bij elkaar tegen Bosnië-Herzegovina. Commentator Frank Raes keek verbaasd toe.

(Bron: Sporza Taaltip: noorden/Noorden PRAKTISCH. Namen van windrichtingen krijgen normaal gesproken kleine letters: 'De wind komt uit het noorden', 'We rijden naar het zuiden', 'Den Haag ligt in het westen van Nederland.' Dit geldt ook voor afgeleide en samengestelde woorden, zoals in westerse ideeën , oosterse keuken , noordelijke richting , zuiderburen en noordoostenwind .



Er komt wél een hoofdletter als de windrichting deel uitmaakt van een aardrijkskundige aanduiding: Zuid-Nederland , West-Vlaanderen , Oost-Limburg , Noordelijke IJszee , enz. Dit geldt ook als er een gebied bedoeld is dat in geografisch, politiek of historisch opzicht één geheel vormt: het (rijke) Westen (als bedoeld is: West-Europa en Noord-Amerika samen), het Midden-Oosten , het Hoge Noorden . Lees meer Ergernissen, grammatica en spelling Hoe erg stoort u zich aan taalfouten? Dankzij de Grote Taalnazi-test hebt u amper zeven minuten nodig om te weten hoe het met uw ergernispeil gesteld is.

Wilt u meten hoe royaal u met uw kennis over grammatica en spelling kunt omspringen? Doe dan de test onder het artikel Help! Zo word jij een taalkoning(in)

En écht winnen, dat kunt u met de spellingwedstrijd van de Taaltelefoon. Hebt u minstens 15 van de 20 vragen goed, dan maakt u kans op een boekenbon. Erratum SOERENDONK. In Taalpost 1870 berichtten we over het dialect van Soetendonk. Dat moest Soerendonk zijn. Onze excuses aan alle Soerendonkers! Aanbod uit de Onze Taal-webwinkel Word lid van Onze Taal

Leden van Onze Taal ontvangen tien keer per jaar het tijdschrift Onze Taal , gratis taaladvies per e-mail en korting op taaltrainingen.

Ook kunnen leden met korting de congressen van Onze Taal bezoeken. Verder stellen we via onze websites, app, sociale media en nieuwsbrieven veel taalinformatie beschikbaar.



U kunt Onze Taal van november 2016 tot en met december 2017 ontvangen voor € 46,- (i.p.v. € 56,56) en u krijgt dan het boekje Waar komt pindakaas vandaan? cadeau.



Word lid of geef een abonnement cadeau! Aanmelden Taalpost brengt u drie keer per week het belangrijkste taalnieuws.

Redactie : Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden).