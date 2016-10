Andere artikelen







Van Klokkenluiders tot Misveroordeelden.

je hoort er tegenwoordig steeds meer van. Het gaat hier over mensen, die of geheel onschuldig voor van alles dan wel belangrijke boodschappen hadden, die tegen de belangen van Het Geld publiek gemaakt werden. Of werden verzwegen, weggepoetst of zoek gemaakt. En het enige, dat je dan kunt verwachten is de modern diplomatieke oplossing, die zo veelvuldig wordt gehanteerd door ons kabinet. Je biedt je verontschuldigingen maar aan en alles is weer pais en vree. Of toch niet ?? Wat er dan nog kan gebeuren, maar niet te veel in dit decennium van bezuinigingen ? Een afkoopsom ! Maar is dat dé oplossing voor het probleem ? Kan geld, het wapen van overheid en banken, al het leed, dikwijls niet beperk tot één persoon, maar waar hele families mee ten onder gegaan zijn, goed maken ?? Neem nu de man in Spanje, die daar jaren na een van de vele misordelen van welke justitie dan ook (hoe durven ze vaak nog die naam te misbruiken ?). Na zoveel jaar mag hij de gevangenis verlaten. Wie neemt zijn vrouw het kwalijk, dat ze haar man al die jaren NIET in Spanje in de gevangenis heeft opgezocht ? Wie verwijt het al die jaren de kinderen, dat zij vaderloos door het (school)leven moesten ? Wie vergoedt die jaren, dat je, soms zoals onlangs zelfs, tegen de nationale veiligheid in, de man die waarschuwde een normaal verderleven onmogelijk, die nooit geen normaal werk meer kon vinden, omdat hij >zijn mond niet kon houden in belang van de nationale veiligheid < ? Ja, een mogelijke som, die zijn verloren inkomen en later pensioen enigszins en alleen financieel vergoeden, dat is wel mogelijk. Maar zijn leven is al voor jaren verpest, ook in zijn omgeving. Kan dit allemaal alleen maar afgedaan worden met de Rutte-methode > Ik vraag jullie om vergeving?< Jaren geleden leerden wij in de godsdienstlessen, dat in de hemel alleen die zonden worden vergeven, wanneer er ook een passende genoegdoening is gegeven. Dat wil zeggen, dat de schade, die is aangericht, zo goed mogelijk is hersteld. En daar zijn we tegenwoordig nog zeer ver van vandaan. Ondanks het jaar van de Barmartigheid van paus Fransiscus.









0955-piAno 11 okt 2016 13:24 Binnenkort krijgen wij weer te maken met een man uit Spanje !!Maar dat is heel andere koek hoor !! Denk maar aan zijn zwarte knecht !!?? Maar alle gekheid....Bart je hebt weer groot gelijk hoor !! Echt knap om ons dit weer te vertellen !! Groetjes.!!!!