Taalpost 1873

Hoe loeit de koe, kwaakt de kikker en knort het varken in verschillende talen?

In 2008 spraken in Vlaanderen 9,6 op 100 jongeren thuis geen Nederlands, inmiddels zijn dat er 15,7. De stijging is de laatste jaren het grootst in kleinere Vlaamse centrumsteden.

Waarom zeggen ze in Spanje 'nosotros' en niet 'nosotras', waarom 'compañeros' en niet 'compañeras'? Spaanse politici en academici vragen zich af of het hier gaat over een vorm van seksistisch taalgebruik.

(Bron: Metro)