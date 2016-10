Andere artikelen







Waar komt een NAAM vandaam …?

Hoe komt iemand of iets aan zijn naam ? Daar kunnen boeken vol over geschreven worden. Met of bij de mens is het niet zo'n probleem. Vaak een of andere voorvader, of voormoeder, oom, tante.... ga zo maar door. De populaire kunstenaars zijn de tweede categorie. Je loopt zelfs de kans bij een Nobelprijs-houder uit te komen. En dan een wat kleinere krans van naamgevers voor gelovige christenen, de Bijbel. Of bij de moslims, de Koran. Het wordt wat moeilijker, wanneer een iets een naam moet krijgen. Doel blijft het zelfde, de herkenning op roepen. Een probleem, dat kan ontstaan is het, wanneer een dubbelzinnigheid in het spel komt. Ik heb “de afloop” twee keer digitaal gebruikt, maar hoeveel zaken zijn daar wel mee in overeenstemming ? Tot en met het sterven, maar dat was niet direct de bedoeling, al zal ik dat zelf natuurlijk nooit kunnen meemaken. Mijn huidig blokje heet Weerhier en slaat dan op de gevolgen van het stijgen van de leeftijd, zowel van mij, als van mijn computer. Zo is die er en zo kan hij maar weg zijn. Dat vraagt in beide gevallen een soepele aanpassing. Zo geschiedde ook deze week weer. De aanpassing van het gebruiksgemak veroorzaakte een onvoorziene onaangenaamheid. Mijn weblog werd in eens onbruikbaar en moest er weer even gewacht worden op mijn jongste schoonzoon, de Wegenwachter op gebied van computerprogramma's. Zo als jullie zien, hij is er weer, na een achterstallige Taalpost. En dan moet ik weer zo nederig als ik ben als ons Kabinet, door de knieën en met tranen in de ogen om vergeving vragen. En de telling daarbij ging dit het laatst om onze Belastingdienst, die nu naar zich toe alle perken te buiten ging, zonder dat hun baas ergens van wist. Weer een staaltje van oorlogstrauma, inmiddels een bekend fenomeen. Voor hen, die die oorlog niet mee gemaakt hebben:

>> Wir haben es nicht gewusst << was daar al het grootste excuus, dat de nazi-oorlogsmisdadigers het in het proces tegen hen in Neurenberg, wisten aan te voeren. Het heeft HEN gelukkig niets geholpen. Hopelijk zijn wij volgend jaar meer meer succesvol. Wij laten hen in leven, maar kiezen een regering, die goed is in puinruimen. We hebben al daarvoor de gelegenheid, hoe je dat doet. We kijken naar de Verenigde Staten en hopen te zien, hoe het gewone verstand de overhand kan behouden.









