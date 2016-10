Andere artikelen







En weer eens een nieuwe rubriek....

want wie de krant eens leest of gewoon maar Koppen Snelt, voelt wel eens de kriebels opkomen, die ….. verrek, het had niet eens nodig geweest, het had gewoon bij de Gewone Man terecht gekunt, dus...,zoals de Romeinen reeds zeiden Geschreven blijft geschreven. Die van gisteren gaf er de aanleiding toe met De datum, die op de krant stond viel wel op, want na de zaterdag komt de zondag en die staat er, leuk voor bij het slechte weer, nu terecht ook bij ! De Unilever, een van de grootste werkgevers van ons land, gaat sollicitaties afwerken per iemeel !! Als je wilt besparen is dat een heel goeie !! Je leest de iemeels op het ogenblik, dat het jou past. Je betaalt geen reiskosten om de candidaten te ontbieden op kantoor en geen verblijfskosten. Je kunt van de meest passende bijgevoegde foto ook een indruk maken van de sollici-tant(e). En de afwerking is zeer rationeel, maar dat kan ook een nadeel zijn. Zou ik personeelchef zijn geworden, dan zou ik ook de >geur< de de kandodaat uitstraalt, willen kennen. Zoals het antwoord op de vraag > Rookt hij/ zij misschien ? <. Want rokers denken er nooit bij na, dat de tabakslucht zich hecht aan kleding, haar en huid. En daarmee een gevaar vormt, ook als er niet in hun omgeving wordt gerookt. Maar daar valt micchien wat aan te doen. Waarom zijn steeds meer diesel-voertuigen een gevaar voor het milieu ? Dit kan men alleen vaststellen door meting. Is die meting dan niet uit te voeren in de voorgeschreven ABK-keuring? En zo niet, zou die keuring voor dat soort voertuigen, dit dan verplicht kunnen maken ?? De dagelijkse oproep tot gebed vanaf de minaretten ! Ik herinner me nog goed, dat vroeger (als het niet afgeschaft werd) dit ook een aantal malen daags gebeurde door monniken en priesters buiten de kloosters. Dat waren de metten, de lauden, priem,terts,sekt,none en de vespers en completen. Dat waren onderdelen van het breviergebed, hetgeen dus eigenlijk betekende: korte gebeden. Maar die werden niet aangekondigd. 4a Op één uitzondering na ! Om 12 uur 's middags werd het Angelus gebeden. En in katholieke kerktorens de klok kort geluid. In veel Mooie Kamers van menig katholieke boerderij hing een afdruk van het bekende schilderij van de biddende boerin, aan het werk op het land, die dit duidelijk zichtbaar, bad. Evenzo het bekende lied, voor dit moment geschreven en door menig bekende zangeres en (kinder)koor publiekelijk gezongen. > Het Angelus klept in de verte ….< Wij kunnen op de weekdagen genieten van het spel >Nootschieten< bij radio4. Maar dat gaat met een onnodige 'storing' gepaard, want wat gebeurd er ? De kandidaten, die meeraden, leveren een moeilijkheid op, want er moet worden genoteerd, wie wat geraden heeft. En die tijd wordt voor de luisteraar thuis dan opgevuld met n.m.m. Onnozel Geklets. De voor de hand liggende methode om daar vanaf te komen, waarbij toch een ieder in zijn en haar waarde blijft, is dit : de uitzending wordt opgenomen. Waarom luistert de omroeper (m/v) de band acheraf en op het gemak en maakt daarbij – dan pas ! – de nodige aantekeningen. Het programma loopt dan normaal door en de dan nog uitgesproken tekst, wanneer daarna aanleiding voor is, kan toch wel geschieden en aangepast worden aan de noodzaak daarvan.









Geplaatst op 16 oktober 2016 05:20 en 3 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.