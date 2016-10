Andere artikelen







't Is maar, hoe je ….. je voelt ??

In een bijlage van onze krant vraagt een nederlandse jonge(?)dame zich af, of ze iets bijzonders moet zijn. Een oud spreekwoord geeft hier al het antwoord op. “Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.” En dan denk ik “kan je wel iets doen, wat je niet kent”. Of “waar je niet achter staat” ? Ja, maar dan ben je wat anders. Bv. een opportunist, of gewoon een leugenaar. En er zijn maar weinig mensen (geweest), die door een heel volk gewaardeerd zijn, omwille van de mens, die ze waren en zoals ze zich geleefd hebben. Die daarom volgens mij al een Nobelprijs waard zouden kunnen zijn. Maar de realiteit is zo, dat die dan ook zo'n prijs gekregen hebben, zonder dat de grote massa weet, waarom. Want iedereen heeft wel zijn of haar persoonlijke favoriet. En die hoeft vaak allang niet meer in de krant. Zo kwam vanmorgen bij ons de vraag op – die goed in een bekende quiz zou passen – >> het aantal gehuwde paren is nu kleiner, dat het aantal paren, dat ongehuwd samenwonen <. We waren het met elkaar oneens. Inmiddels is deze vraag niet belangrijk meer, omdat beide instellingen als normaal geaccepteerd worden. Omdat men het gewoon vindt, daar er aanleidingen voor het 'gewoon vinden'. Toch kunnen er zich gewoon oorzaken zijn en het vanzelfsprekend vinden om niet te trouwen. Ik ken een geval, dat men >>toch geen kinderen mocht krijgen<< vanwege een erfelijke ziekte bij een van de twee partners. Die vonden het voldoende, dat er genoeg “veiligheid” was ingebouwd in hun samenlevings- contract. Een ander geval (gelukkig) is, dat dit niet het geval was, waarbij men tegen het bereiken van een nabij levenseinde het tot een breuk kwam en een niet voor beide partners een niet tevredenstellend einde volgde. Een mens blijft tenslotte toch een mens, die prioriteiten stelt, waar men in een vroeger stadium niet aan dacht. Misschien bereikt zij en hij dan toch nog eens een situatie, waarbij de gevolgen beter te verwerken zijn in een nabije toekomst.









