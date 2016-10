Taalpost 1874

Taalnieuws Volgens sommige onderzoekers is het 'fiif foar tolve' voor het Fries. Maar volgens anderen kan het allemaal nog goedkomen. Bijvoorbeeld als Syb van der Ploeg volgend jaar tijdens het evenement The Passion 'In nije dei' kan zingen.

Onlangs stuurde een hoogheemraadschap een brief rond waarin stond dat de 'legger' geactualiseerd werd. Die term werd wel toegelicht, maar de brief bleef onbegrijpelijk.

Steeds meer Duitse politici gebruiken termen uit de nazitijd. En zo vinden die termen ook hun weg weer naar de volksmond.

(Bron: De Morgen Taaltip: voorrijkosten/voorrijdkosten PRAKTISCH. In woorden als voorrijkosten , oprijlaan en aanrijtijd staat geen d na rij . Dit is te vergelijken met bijvoorbeeld rijbewijs en rijstrook (niet rijdbewijs en rijdstrook ): het eerste deel is in feite de stam van het werkwoord rijden – dus rijd – maar de slot- d daarvan valt van oudsher weg in samenstellingen.



Taaltip: voorrijkosten/voorrijdkosten PRAKTISCH. In woorden als voorrijkosten , oprijlaan en aanrijtijd staat geen d na rij . Dit is te vergelijken met bijvoorbeeld rijbewijs en rijstrook (niet rijdbewijs en rijdstrook ): het eerste deel is in feite de stam van het werkwoord rijden – dus rijd – maar de slot- d daarvan valt van oudsher weg in samenstellingen.

Dit gebeurt ook als er nog iets vóór rij staat: aanrijtijd , inrijverbod , paardrijles , uitrijkaart , voorrijkosten , enz. Hetzelfde doet zich voor bij combinaties met glijden en snijden : het is glijbaan , glijmiddel , snijplank , glassnijmachine , houtsnijwerk , enz. En ook leidraad is zo ontstaan: dat woord betekent letterlijk 'draad die leidt', oftewel 'richtsnoer'. Meer taaladvies Herkent u deze talen? QUIZ. Er zijn volgens sommige schattingen ongeveer zevenduizend talen op de wereld. Het is natuurlijk menselijkerwijs onmogelijk om ze allemaal te kennen. Maar u kunt er met een beetje ervaring misschien wel een heleboel herkennen in een nieuwe quiz van de makers van Oxford Dictionaries .



Redactie : Marc van Oostendorp (Leiden) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).