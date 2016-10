Andere artikelen







Een nooit te vergeten ervaring ..

Even minder dan 80 jaar geleden, had ik op de lagere school een meester, die ondanks zijn leeftijd, goed in de 'jongensziel' zich kon verplaatsen. Toen er eens van achter uit het lokaal een algemeen gelach opdeinde, vroeg hij aan een jongen in de eerste bank >Waarover ging het nu weer?<

De jongen wist dat hij het hem rustig kon vertellen, waarop hij zijn schouders ophaalde en zei:

> Als het maar over piesen en poepen gaat, dan kunnen ze wel lachen !! Maar een poosje later ging hij er zelf aan ten onder, toen hij het weer over spreekwoorden had, een liefhebberij van hem. >> Een ouder spreekwoord is “Zelfs moet daar de keizer te voet”. En hij zelf vulde het aan met “ als je uit de broek moet”. Gevolg : een algemeen gelach. Toen volgde de uitleg, de bedoeling van dit spreekwoord. Alle mensen zijn gelijk. En dat is niet gebonden aan de Rijkdom of Macht. Is dit van alle tijden ? Sommige ambtsdragers denken van niet. Die zeggen om hun positie te verzekeren van alles, dat ze bij voorbaat al, niet waar kunnen maken. De vraag is, of dit nu nog gepraktiseerd wordt ? Nu de keizers zijn uitgestorven en koningen officieel niet meer buiten de regering zijn weg-gepromoveerd. Nou, nee ! Als Nederlanders hebben we niet te klagen, maar wat te denken van Syrië, van Turkije en nog te veel andere staten ?? Maar het wordt een andere zaak, wanneer het over onze politici gaat ! Let eens op, wanneer men de partijprogramma's bekijkt, die tot heden zijn gepubliceerd. Het verschilt niet veel met de vorige keer. Met het begin beginnen. Er was eens een man, die de werkenden 1000 euro toegezegd, wanneer hij de baas mocht worden. Het was de man van > de onderste steen boven< na een vliegramp. En zo is het een bijna eindeloze rij van beloften, waar nu weer? Een >Plan< wordt opgenomen. Maar daar zijn er al 1111 van, voor een deel “krapdemoraties” aangegaan. De laatste wordt de meest duidelijke, die dan een bevestiging van al zijn daden moet uitstralen. Nadat hij zijn best gedaan heeft bij ouderen en zieken het verderleven te ontmoedigen, van wordt er nog gauw even een RotopPil/Drankje, of in zijn eigen woorden een Pleurop-medicatie wettelijk mogelijk gemaakt, maar nu voor zijn eigen kiezersvolk. Je zou verwachten, dat hij zich gaat inzetten voor het levenswaardig maken van het bestaan voor mensen van welke leeftijd dan ook. Nou, nee hoor. Dat ligt niet in de lijn van zijn partij. Wat dat betreft is het gewoon een nederlandse Trumf. Gesteund door een aantal afhangers uit de wereld van het Kapitaal. Maar gelukkig, zijn dat er in tegenstelling van in Amerika, geen miljoenen. En zou een regering onder zijn leiding weer een “krapcoalitie” krijgen, dat kan hij weer verder gaan, zoals nu met een on-democratische schijnmeerderheid. Desnoods, als eerder met chantage van de oppositie. Wanneer ik naar uw mening te ver ben gegaan in het gebruik van het PON, dan is dat een vrijheid, die ik me aan het gebruik van de gebruikelijke Taal van het Binnenhof heb bezondigd en vraag ik u op z'n Ruttens nederig excuus. PS dit was geen stemadvies !









