Wie houdt er niet van om ... Waarschuwing !!

Waarschuwing …. ? De morgenstond heeft goud in de mond ! Dat geldt ook voor de nieuwsvoorziening, want … Bij mijn voorbereiding op de komende dialyseochtend hoorde ik van de nachtomroepster van dienst een mededeling, die later niet meer werd herhaald. In de nacht van 14 november (!!!) is de volle maan op z'n grootst gerekend over deze eeuw aan de hemel te bewonderen. Ook de helderheid zal op z'n grootst zijn. Evenals de baan zoals die het hier ter lande zal gaan maken. Leuk om zo in de nanacht een positief bericht te horen, dat maanfanaten goed zal doen. Dus u weet het ! Fototoestellen klaar leggen voor je naar bed gaat en …. knippen maar, er is dus nu ruimte genoeg voor. Tenzij....., je begrijpt het al, dikke,vette regenwolken niet al het plezier verpesten.









Marianne 20 okt 2016 10:24 Lastig type die maan, laatst ook geprobeerd, laag boven de horizon, knaloranje was ie. Práchtig! Maar de foto dacht er anders over, bleekgeel.. tsss. Ik zal er aan denken, ga zeker kijken, als de wolken het toelaten.