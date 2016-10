Taalpost 1875

TAALBELEID. Er blijkt in landen als Nederland, Duitsland, België en Zuid-Afrika een overweldigende en haast wel onrechtvaardige opmars van het Engels als 'onderwijstaal' te zijn. In hoeverre is dit een verlies voor het Nederlands, Duits en Afrikaans? En in hoeverre speelt het imago (de historische beeldvorming) van het Afrikaans en Duits nog steeds een rol in het middelbaar en hoger onderwijs?



Deze en andere vragen staan centraal tijdens het rondetafelgesprek dat op zaterdag 29 oktober wordt gehouden in het Amsterdamse Zuid-Afrikahuis.