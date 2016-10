En toen kwam de belijdenis …...

Andere artikelen







Een mens moet vaak vragen beantwoorden, die niet zo gemakkelijk zijn, dat het er direct uit komt. Er moeten wat omwegen gezocht worden. En hier komt er een van ! Toen een bekende mij vroeg: >> Waarom heb jij zo'n hekel aan die Rutte ??<< > Nou dat heb ik niet, althans niet als mens, die hij altijd nog is, zij het met bepaalde eigenschappen. Want daar houd ik niet zo van. Als mens is hij me net zo lief als onze palestijnse buurman. Die zegt ook altijd vriendelijk met de zelfde glimlach op zijn lippen “daag menier”, als ik 's morgens met hem in de lift sta. > Maar wat heb je dan met die eigenschappen? En, je gaat zeggen, dat hij als minister president niet deugt, wat zou jij dan anders doen ? < > dat zou nog al het een en het ander zijn. Het eerste is de Kieswet veranderen, de meest on-democratische, die je kunt bedenken. > Dat bestaat niet !! > Oh, jawel ! Men zegt te moeten kunnen kiezen op grond van de aangedragen politieke programma's. En daar begint het. Ons land is wel zo democratisch, dat daar uit voortvloeit een regering te vormen, maar dat moet altijd in de vorm van een coalitie. En daar zit hem de kneep. Nederland kan de eerste 20 jaar niet zoveel wijn opleveren, dat er honderden liters water aan toegevoegd moeten worden, op daarmee klaar te komen. Hoe rampzalig dit kan uitpakken, zie het huidige Binnenhof. > Maar hoe zou het dan moeten ?? > Mijn amendement zou zo zijn: Uitgangspunt is de datum van de komende verkiezingen. De toegelaten partijen leveren een half jaar voor die datum hun programma in. En twee maanden daarna komt het resultaat van de in die maanden gevoerde coalitie-besprekingen in de publiciteit. Zodat de kiesgerechtigde burgers daaruit hun keuze kunnen maken. Een van de dingen, die je hiermee bereikt, dat je ermee de >krapregering<, die zo geringe meerderheid van de uitslag bereikt, dat door het marchanderen (sommige praten zelfs over afpersing) met de oppositie, het regeren onmogelijk kan worden. Het uitgeprobeerde ondemocratische gebeuren van onze huidige regering, want daarvoor is een oppositie niet bedoelt. De kiezer kiest dan uit die coalitie, die het meest zijn/haar moraal, fatsoen, burgerlijke verlangens, belangen enz. enz. dient. En dat geldt dan ook voor de lagere overheden. Zo kan men alle onhaalbare programma's kunnen worden uitgeschakeld. En men kan zelfs dan limiet stellen, opdat de Kamerverdeling altijd groter moet zijn dan 70-80 Kamerleden. Zo wordt een zooitje, zoals op het ogenblik, de democratie oneer aandoet, vermeden. Mijn bekende dacht even na en zegt

> Dat zal je allereerst wel een regering moeten hebben, die zo'n reorganisatie (grondwetswijziging) mogelijk moet maken ! > Juist en dat is het dilemma, waar ons land mee worstelt. En dat heeft niets met een slager te maken ! En zo lang wacht ik dan maar, om andere wetten aan 'te pakken'. Zoals het bij wet opheffen van de mogelijkheden, die de “”lobby” op het ogenblik nog heeft. Met het Kapitaal de belangrijkste kwade Gennissen, waar onze maatschappij mee kampt. En het wettige beschermen van de klokkenluiders, die zelfs als ze het lands belang behartigen een veroordeling en daarmee persoonsschending oplopen. > Nou, jammer dat je daar allemaal niet enkele decenniën eerder mee gekomen bent. > Helemaal niet, ik heb nooit politieke ambities gehad. Daarvoor was ik teveel aan mijn vakorganisatie gehecht en verbonden. Maar ik heb nog wel een punt, dat ik maar moeilijk kan verwerken. Een aantal politieke partijen blèrt al jaren, dat zij Het Volk een grotere politieke belangstelling willen geven. Maar daarnaast zijn ze bang, dat het ook wel eens tegen hen kan worden gebruikt. Want dan heb je kans, dat lagere overheden wel eens een (democratische) autonomie willen hebben. Dan kunnen bij voorbeeld een aantal gemeenten rond een rampgebied rond een aan te leggen tunnel, die er door de regering door hun strot worden geduwd. Zij hebben meest een aantal fundamentele gronden, om daar tegen te zijn. Maar wanneer de overheid al (veel) eerder licenties hebben uitgedeeld aan maatschappijen, die een mooi centje eraan hadden moeten verdienen, deze dit niet wil erkennen. En het gaat niet alleen om de echte of verlegde Rozenburgtunnel, nee, ook die onbetaalbare gevechtsvliegtuigen, waar dadelijk de de pensioenen aan opgeofferd kunnen worden. En waar we mee zitten, wanneer we alleen maar vrede gaan stichten over de wereld – en dat altijd mislukt, omdat betreffende volkeren door de kolonialisten destijds, die hun nooit geleerd hebben zich uit hun stamverbanden te bevrijden – en dit dan weer ook zoveel geestelijk gestoorde trauma-militairen en gesneuvelden gaat opleveren.<< De bekende stond op van zijn stoel, het was hem allemaal teveel geworden.









