Taalpost 1876

Taalnieuws De Antwerpse band De Strangers wil Nederland veroveren. Daarom is nu een boek verschenen waarin hun liedteksten uit het Antwerps in het Nederlands zijn vertaald.

Dit weekeinde in Dordrecht: het TaalClash-festival.

Belgische topambtenaren moeten bewijzen dat ze tweetalig zijn. Anders worden ze ontslagen.

Op Instagram doken bovendien kleine clipjes op waarin ze verschillende talen spreekt met verschillende babysitters – dat is de manier waarop ze de talen leerde. Alle filmpjes staan verzameld op de Duitstalige Russische website Sputniknews. Lees meer Mancyclopedie mansplaining , de neiging van (sommige) mannen om vrouwen allerlei zaken uitgebreid uit te leggen, zelfs als die vrouwen er eigenlijk meer verstand van hebben. Het woord komt eigenlijk uit Amerika en vormt er inmiddels de basis van allerlei nieuwe woorden. Zo werd presidentskandidaat Donald Trump verweten dat hij tijdens de debatten met zijn tegenstrever Hillary Clinton deed aan manterruption (van interruption ). Ook ergeren sommige mensen zich aan manspreading , waarbij mannen in het openbaar vervoer hun benen zo wijd uit elkaar doen dat hun buren in de knel komen. MAN-WOORDEN. Sinds een paar jaar wordt het woord ook in het Nederlands gebruikt:, de neiging van (sommige) mannen om vrouwen allerlei zaken uitgebreid uit te leggen, zelfs als die vrouwen er eigenlijk meer verstand van hebben. Het woord komt eigenlijk uit Amerika en vormt er inmiddels de basis van allerlei nieuwe woorden. Zo werd presidentskandidaat Donald Trump verweten dat hij tijdens de debatten met zijn tegenstrever Hillary Clinton deed aan(van). Ook ergeren sommige mensen zich aan, waarbij mannen in het openbaar vervoer hun benen zo wijd uit elkaar doen dat hun buren in de knel komen.



Met zoveel woorden BOEK. In de Taalpost van 30 maart riepen we mensen op om te helpen bij het toekennen van trefwoorden aan uitdrukkingen voor het boek. Dat boek is intussen gedrukt. We beloofden indertijd dat er een exemplaar zou worden verloot onder de inzenders. Uit de honderden deelnemers hebben de auteurs van het boek na zeer rijp beraad inmiddels gekozen. De winnaar is: Nic Koster uit Den Haag.

Redactie : Marc van Oostendorp (Leiden) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).