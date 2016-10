Andere artikelen







Wat is muziek en waarom kan een mens daar gezond verslaafd aan raken ??

Volgens mij is muziek een van de oudste communicatievormen, die de mens kent. Wanneer in een groep mensen, die druk met elkaar praten, discuseren, kwebbelen ineens en onverwacht muziek klinkt, dan valt er een stilte. Letterlijk. Dit is dan ook een van de meest aangename voordelen van de muziek. Wordt te weinig benut, bij voorbeeld om een niet meer te volgen discussie de mond te snoeren. Zouden ze gewoon op de televisie kunnen benutten. Zo was er ooit ook eens iemand, een vrouw, die haar man met muziek, gewoon het opzetten van een oude lp met muziek van Vivaldi was genoeg, uit zijn aanval van woede zonder directe oorzaak, haalde.

Ik moet bekennen, dat ik muziekfanaat ben, zeg maar muziekfanatiek. Hoeveel ik daarmee van mijn ouders heb, weet ik relatief pas laat. Van mijn moeder is er eens een boek te voorschijn gekomen, dat er uitzag als een “dagboek”, maar bij het openslaan bleek, dat het vol met liedteksten stond. Een erfenis van de crisis van de twintiger jaren in de 20e eeuw. De goedkoopste manier om zinvol vertier te beleven. Eens in de zoveel tijd trok zij van Scheveningen naar Den Haag, waar in het Gebouw van K & W, volkskunst werd beoefend en alle aanwezigen een groot koor vormden. En van de kant van pa is het helemaal een raadsel. Hij zou, naar verhalen uit de directe omgeving – en na z'n dood – verschillende instrumenten hebben bespeeld. Een er van is een door een Rotterdammer uitgevonden gitaar-, dan wel harpachtig instrument, dat door de schepper langs de huizen werd verkocht. En dat ionstument is later opgedoken en wordt nu door mij zus 'beheerd' . Wat jammer, dat ik daar niet meer met hem over kan praten. Het enige dat hieraan nog kleeft, is hun plezier dat ze hadden, wanneer ik in mijn middelbare schooltijd samen met een klasgenoot en enig kind van een jeugdvriend van pa, huisconcerten gaf. Hij speelde niet onverdienstelijk viool en ik mocht dan de pianopartij van die concerten aan de piano proberen te begeleiden. De wederzijdse ouders genoten daar kennelijk wel van. Jammer, dat de violist, op weg naar een technische toekomst bij zijn ontgroening in Delft een longonsteking opliep en als gevolg daarvan gestorven is. Dus toen al. Maar dat was pas enkele jaren daarna, toen we elkaar min of meer uit het oog verloren zijn door mijn afloop van school. Mijn eerste pianolessen kreeg ik van een ouwe jongedame, dochter van de boekhouder van pa. Maar haar lessen waren voor mij té degelijk, dat na een paar jaar ik thuis te kennen af, graag van instucteur te willen wisselen. Daar moest ik dan zelf maar voor zorgen, want pa zou mij nooit bij die jongedame kunnen uitschrijven zonder zijn boekhouder te verliezen. En ik vond een jonge koordirigent, die als broodwinning pianolessen gaf. Het mooie was, dat die begon met aan mij te vragen, welke muziek ik mooi vond. Nu, dat was makkelijk, want ik had toen net mijn tweede schoolconcert in de kerk aan de Goudse Rijweg in Rotterdam, ja, die met de groene torens ! - achter de rug en kon nog dagen nagenieten van wat het Rotterdams Philharmonisch en de uitleg van hun beroemde dirigent, Eduard Flipse, mij bij gebracht had. En van de positieve herinneringen aan mijn schooltijd toen. En daarmee kon mijnheer J. de Peijnder aan de slag. Ik had me toen ook aangemeld als 'vrijwilliger' begeleidend organist te worden van een nieuw zangkoor, dat was opgericht om in de nieuwe parochie. Ik durfde dat aan, omdat en van mijn tantes van een onderduikend familielid het harmonium in huis gekregen had. Waarop ik dan op bezoek bij haar, mijn pianolessen mocht loslaten. En toen groeide ook het verlangen eens “iets” in de muziek te gaan beoefenen. Mijn vader nam dit serieus en nodigde een broer van een kennis uit om mij op mijn muzikaliteit te testen. Ik weet nog, dat ik een zelf geoefende wals van Chopin speelde, hetgeen voldoende was om de heer mjn vader het advies te geven >> wel een redelijk muzikaal gevoel, maar niet voldoende om het als beroep te beoefenen <<. Het einde van een droom, die een klein beetje vergoed werd door het bezoek aan een paar opera's in de Schouwburg, Rotterdam.









