Taalpost 1877

Taalnieuws De herfst haalt de hoest in huis: waarom klinken mensen anders als ze 'verkouden praten'?

(Bron: Neerlandistiek)



De straatnamencommissie van Valkenswaard suggereert een paadje de naam 'Peterspèèjke' te geven, maar de gemeenteraad wil geen straatnamen in het Brabants dialect.

(Bron: Eindhovens Dagblad)



Leeuwarden gebruikte het Fries als argument om de titel van Culturele Hoofdstad 2018 te verwerven, maar de organisatoren gebruiken die taal in hun tweets nauwelijks. Dat stelt Lysbeth Jongbloed-Faber vast in haar promotie­onderzoek aan de Fryske Akademy.

(Bronnen: Omrop Fryslân, Leeuwarder Courant) Taaltip: verloskundigenpraktijk/verloskundige praktijk PRAKTISCH. Verloskundigenpraktijk en verloskundige praktijk zijn allebei mogelijk. Verloskundigenpraktijk lijkt het gebruikelijkst.



Met de zelfstandige naamwoorden verloskundige en praktijk kan de samenstelling verloskundigenpraktijk worden gevormd ('praktijk waar verloskundigen werken').



Maar het is ook mogelijk een combinatie te maken van het bijvoeglijk naamwoord verloskundige en het zelfstandig naamwoord praktijk . De woordgroep verloskundige praktijk betekent 'praktijk gericht op de verloskunde'. Vergelijkbare combinaties zijn opvoedkundig adviesbureau ('adviesbureau op het gebied van de opvoedkunde') en scheikundig laboratorium ('laboratorium dat zich richt op scheikundig onderzoek'). Meer taaladvies Tijdschrift OVER TAAL. Het Vlaamse tijdschrift Taalbeheersing in de administratie zag in 1962 het levenslicht. In 1985 werd het omgedoopt tot Taalbeheersing in de praktijk en sinds 1998 draagt het de naam Over taal. Tijdschrift over taal, tekst en communicatie.



In het nieuwste nummer gooit Albert Oosterhof de knuppel in het hoenderhok door vraagtekens te plaatsen bij de stelling dat Vlaamse leraren in de klas tussentaal mogen gebruiken. Hij spreekt over een "problematische ontwikkeling". Ondertussen reageerde onderzoeker Steven Delarue al uitgebreid.



Oosterhof maakt wel een uitzondering voor de lessen Nederlands voor nieuwkomers. Over de vraag of Vlaamse tussentaal daarin een plaats moet krijgen, schreef Chloé Lybaert al in een eerdere editie van Over taal . Lees meer (Aanbod van Onze Taal) Waar komt pindakaas/hagelslag vandaan? Wat heeft 'ladderzat' met een ladder te maken? Waarom heet een verdieping niet een 'verhoging'? Liepen er ooit ezels over een 'ezelsbruggetje'? En waarom worden politieke partijen 'rechts' of 'links' genoemd?



In de boeken Waar komt pindakaas vandaan? Waar komt hagelslag vandaan?



Als u beide boeken tegelijkertijd bestelt, krijgt u korting. U betaalt dan slechts € 15,- i.p.v. € 19,95. Bestel nu Taalpost brengt u drie keer per week het belangrijkste taalnieuws.

Redactie : Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden).