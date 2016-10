Andere artikelen







Een gevoel van DANKBAARHEID, maar waarvoor dat moet nog blijken !

Soms, soms denk men wel eens ….!

Vanwege de gebeurtenissen van gisteravond heb ik een halfgereed stukje in het ijskastdeel van mijn computer moeten zetten.

Twan vermoedde langs zijn neus weg, dat er in zijn uitzending geschiedenis geschreven zou worden. Zou dat waar geweest zijn, dan heb ik het vermoeden, dat er op het Binnenhof iemand mijn loggertje (+) van vorige week gelezen heeft. Wat er politiek gebeurd is, lijkt echt een klein beetje op dat, wat ik in mijn Politieke Illusies heb opgeschreven. Verenigd Links zit zomaar al in het overleg, om te bereiken, wat ik serieus voorsta. De oorzaak, dat ik even later met dankbaarheid in bed stapte. Alleen gaan de getoonde berekende cijfers niet op als argument, dat het zo niet haalbaar zou zijn. Want het zijn juist die plannen, die de oorzaak kunnen zijn, de getoonde cijfers (veel) te laag zijn, in die nieuwe situatie. Dus geen coalitie, met een vreemd woord, maar dan Nederlands DEMOCRATISCH Verband.

Ook dit woord heeft het in zich ! Verband dient ook ter heling van wonden en die zijn er politiek genoeg. Zie maar in politiek Rotterdam. Maar ….je kunt er veel in verbergen.

In dit alles gaat mijn droom verder, want wat is er de laatste jaren verder verkeerd gegaan ? Komt nog ! (+) Blog is een fout gebruikte afkorting, want daar zit de B van WEB in.











