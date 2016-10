Andere artikelen







En zo gaat alles weer verder …..

je moet je leren zelfbehulpzaam te zijn. Een computer doet niet alles, wat je graag wilt hebben, dubbel jammer, dat het eerder wel lukte, wat nu mislukte. De Taalpost wordt steeds moeilijker te kopiëren, nu ze deze in rasters hebben opgemaakt. Daarom is het gisteren helemaal niet gelukt. Sorry, voor de trouwe lezer, ik blijf het proberen. We houden nog even in met het verder commentaar leveren op de mogelijke intrede van een Donderop-drankje en de Pleur-op-pil. Maar ik blijf volhouden, dat die dan waarschijnlijk nodig gewworden is na dat een aan tal opvolgende kabinetten er zo'n rotzooitje van gemaakt hebben. Zou IEDEREEN een menswaardig bestaan hebben kunnen opbouwen, was deze oorzaak nooit nodig geweest. Het lijkt wel, of ze daar een nieuwe geldbron hebben gevonden in de begrafenisbedrijven en doodkistenmakers en grafstenen industrie. Dus later verder, naar ik wanhoop.









