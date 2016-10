Andere artikelen







Muziek , rond in Europa

Naar aanleiding van een van mijn geliefde radioprogramma's.. de volgende reactie. Men is nu bezig met herinneringen aan Rachmaninoff-herinneringen, naar aanleiding van een reis al na de val van de sovjett's. Als esperantist en muziekliefhebber heb ik niet zo lang kunnen wachten, maar moest we een beetje dichter bij huis blijven. Voor de “Val” kon ik met de PNKV mee naar Warsawa en dus ook naar het huis van Chopin, met de echte overgebleven Chopinvleugel. Tijdens ons bezoek, werd die niet bespeeld, maar in een park van de hoofdstad., aan de oever van een vijver staat op een verhoging ook een vleugel opgesteld en daar werd wel, tijdens ons bezoek op gespeeld. We waren er niet alleen, want aan de tegenoverliggende oever waren rijen banken opgesteld waar je gratis mocht meegenieten. Nog mooier was de bedevaart, die ik tijdens een congres in Wenen, langs een aantal plaatsen, waar van Beethoven heeft gewoond, maar helaas niet allemaal. Het is mooi om met muziek van hem op het oor de toen gemaakte foto's terug te kijken. Praag, de mooiste stad van Europa, ken ik van voor en van na de Val . En daar was – natuurlijk en van zelfsprekend – het huis van Dvořak ook eens doel van een bezoek, samen met een esperanto-vriendin. Het huis zelf, achter een fors hekwerk, stelt als monument niets voor. Toen mijn kleinkind 4 jaar was, zou zij het al getekend kunnen hebben. Maar wanneer je binnen komt.... om je oren er bij af te likken ! Dan moet je er echt even de tijd voor nemen. Nu is Dvořak een van mijn AAG-componisten. Waarbij AAG staat voor altijd alles goed. De naam is voldoende om te gaan luisteren, wat het ook is. Hij is echter niet de enige ! Maar dat neemt niet weg, dat van de lievelings-componisten dit predicaat ook moeten hebben. Van Beethoven boven aan, maar zijn Grosse Fuga staat alleen in mijn van Beethoven-verzameling , maar onbeluisterd. Voor mij is het duidelijk, zonder Esperanto was ik nooit zover gekomen, waarbij de kennisen en vrienden die je er door opdoet, zij toch wel het allerbelangrijkst.









