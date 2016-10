Andere artikelen







>> Heel Holland …. Kakt....



en ik raak ervan aan de dunne ! << Hier een uitspraak van een gewone nederlandse man, die als Max-lid zijnde alleen het initiatief van zijn omroepvereniging kon waarderen. Gezien bij een engelse zender. En omdat het kijkcijfer erg on-Nederlands bleek, werd dit overgenomen door menig andere zender. Zelfs op het gebied van de criminaliteit en de letterkunde. Ja, ja ! In de dialysezaal wordt wel eens meer gespoeld, dan alleen het bloed van de patiënten. En heb je weer eens stof om na te denken, die met je eigen ellende niets te maken heeft. Maar wel mooi, om als omroepvereniging, die op velerlei terreinen bezig is de Nobelprijs voor de Vrede te verdienen, als stuwende kracht voor de vergrijsde collega's het goede voorbeeld te geven. Maar ergens had de man wel gelijk. Als de regering de zorgcentra het verdere bestaan onmogelijk maakt en hun eigen ellende naar de gemeente afgeeft met een korting op de kosten er boven op, is dan niet de bekende goed-bekend staande patisserieën hiermee een poging tot doodslag gegeven ? En wat te denken van de horeca-ondernemingen, wanneer moe of pa thuis net zo lekker, net zo gevarieerd, net zo goedkoop, in net zo korte tijd iets voedzaamst op tafel te zetten. Vaak recepten uit allerlei andere landen. Zo iets is dan een waardige aanvulling op het familiegebeuren. Maar de horeca is hiermee de omroepen niet dankbaar. En 'ns een aanbod om reclame op de televisie zonder betaling op te nemen in het desbetreffende uitzendblok, zou een aardige geste zijn. Maar aan alle liefhebbers wens ik dan toch Smakelijk Eten ! Waar dan ook. Overigens > Wij eten vanavond bij de chinees <, die kan DIT net even beter dan ons moe ! Nog even iets heel anders, gezien op de televisie. Tijdens het debat in de Tweede Kamer werd in Oldenzaal onze Koning lastig gevallen met de vraag, hoe hij daar nu over dacht. In keurig ABN werd de verslaggever te woord gestaan en als laatste gevraagd om verder niet te storen. En ik dacht “ en zó spreekt een Staatshoofd !” Maar ik vroeg me zelf af, hoe zou dit nu in PON geklonken hebben ?? > Pleur op, man ! Verziek m'n uitje niet !< Zo iets moet toch wel aan de opvoeding liggen ?? Hoe groot kan een belangrijk Nederlander zijn En … hoe klein !









