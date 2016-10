Andere artikelen







Een historisch een-april grapje ….

v viel me gisteren tijdens het avondeten met de familie te binnen, maar ik heb het maar niet verteld. Vele jaren geleden was ik een van de klasgenoten, die hadden afgesproken ook na de school ieder jaar een keer samen te gaan eten. Een de tweede keer viel dit feest op de 1e april. De keuze was gevallen op een bekend visrestaurant. Een van ons vijven was een boerenzoon, Bertie genaamd, die voor we naar binnen gingen aankondigde, dat hij wel in was voor een aprilgrap. Als het maar niet te gek zou zijn, waren we akkoord. Bertie was van ons alle als boerenzoon degene, die het gemakkelijkst met de Aard der Zaken goed op de hoogte was en er mee omging. We zaten en toen de ober langs kwam om 'op te nemen', was Bertie het laatst aan de beurt. Ober: >Mijnheer, wat mag het worden ? Bertie > Geef u mij maar, als u het hebt bakvissensperma soep. Terwijl de ober druk begint te schrijven., zegt hij met een staal gezicht > Ik zelf ken dat niet, maar ik zal het de chef-kok vragen. Toen hij vijf minuten terug kwam, nog steeds met een staal gezicht zei hij tegen Bertie : > Het spijt de chef-kok geweldig, maar hij zei, dat vanwege het voorjaar de bakvissen er wat anders mee gedaan hadden. En hij laat vragen, of haaienvinnensoep met geroosterde orkaballen ook goed is ? Het kabaal was, na een korte stilte, een poosje niet te stelpen. Het jaar daarna viel het groepje uiteen, na een etentje in een italiaans restaurant. Toen we nog geen van vijven italiaans kenden. Dus kon het rustig blijven.









Geplaatst op 29 oktober 2016 23:46 en 8 keer bekeken

