onzalige toekomst te gemoet ....

Ongevraagde en niet welkome geschenken, gelukkig niet voor MIJN verjaardag. Vanwege de dialyses was het beter, dat het familiefeestje niet op de-dag-zelf werd gevierd. En zodoende konden we de overige dagen niet van het teevee-apparaat vandaan te blijven. Wij zijn nog van de opvatting, dat die uit gaat, wanneer er visite komt. Maar dit is dan maar goed ook, want er is tegenwoordig meer nieuws om je tranen op te wekken, dan om er een goed gevoel van te krijgen, zo weinig opwekkend is dat dus. Zoals die vaste het wel doen, van bijna 2 uur van 17.10 tot 18.50 op onze 2 zenders. De narigheid bij de politie, de rijksmacht om het recht in stand te houden. Voor hij weer eens zijn excuses komt aanbieden, gaat de baas eerst weer een Onafhankelijk onderzoek instellen. Hoe doe je dat, als eigen baas zijnde ? We horen het wel. Hij heeft het niet geweten. Het enig antwoord, dat er bij ministers bestaat. Ik pik er nog eentje uit. De aan banden gelegde uitwerpselen van bejaarden, al dan niet gehandicapt. Als eerste reactie, dacht mijn kritische verstand, dat het zo was, “ de lobby van een of andere incontinentie-bestrijdende fabriek” ! Want daar valt dan GOUD te verdienen ! Want niemand, denk ik uit eigen ervaring, kan zijn en haar plas zolang ophouden tot het klokje van gehoorzaamheid weer slaat ! Het bestuur van zo'n inrichting heeft alle invloed op de patiënten, die wat denken betreft wat minder machtig meer zijn. En die willen zelfs de ballpoint nog wel vast houden om zo'n goedkeuring te ondertekenen. OP zaal vielen dan ook de eerste opmerkingen van mensen, die er gelukkig nog niets mee te maken hadden en dus nog zelfpissend en zelfpoepent zijn. >> ik zou als ik s'nachts moet en nog twee uur moet wachten, het gewoon in mijn bed te doen. Kijken wat er gebeurt, wanneer iedere morgen mijn bed en ikzelf verschoond moeten worden. Of ze mij dan verschonen …. ik denk het niet, maar eigen schuld is volle blaas ! >> ik zou als eerste na goedkeuring door Rutte de Pleurop-pil aanvragen ! En op deze manier, denk ik dan, worden volgens het regeringsbeleid bijna alle 65+ problemen opgelost. Want alleen (al die) rijke bejaarden die de regering kent, blijven dank zij hun rijkdom, al dan niet eerlijk verworven, rustig verder leven. Zij kunnen zich hun bejaardentehuis zelf uitkiezen.









