je kunt er niet en wel genoeg van krijgen

Als stormen woeden …. dan zijn ze zeker kwaad ?! Maar wat doet wie, die als mens kwaad is ? Dan zegt men al gauw > Mens, maak je niet dik !< En zo gebruik je al gauw weer een uitdrukking met woorden, die weer op heel iets anders slaan Juist, obesitas. Met alle narigheid van dien, die dan ook nog eens bijna iedere dag het internet bereiken. En niet alleen daar komt het begrip terecht. Bij een aantal doktoren is de kwaal zeer geliefd. Eerst om de ziekte te bestrijden en dan daarna om de gevolgen ervan op te ruimen. Wie het gegeven is, die laat zich niet opwarmen in deze zin. Rust is gevraagd en zelfbeheersing. Laat je niet verleiden, want het is heel de nasleep niet waard. Ook niet in het weekeinde, zoals ik jullie allemaal van harte toewens.









Geplaatst op 04 november 2016

