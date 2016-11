Andere artikelen







Vers van de geluids-pers en de verwondering die volgt …

Aan het ontbijt van vanmorgen was er weer eens 'iets' op de radio, dat ons ons eitje een beetje naar de achtergrond schoof. Een mevrouw presenteerde een nieuw plan van kunstruil. Ik weet niet of wij dit alles wel goed begrepen hebben, maar het verhaal bleef in ons gesprek als zodanig achter. Je kunt met iets van kunst van je zelf naar een aantal landelijke inruilbureaus met iets van kunst uit eigen bezit, maar dat je het aanzien zat bent. En daar kan je dan met het inleveren van dat eigen bezit, dat je niet mee terug krijgt, een stuk kunst voor één jaar lenen. Daarna moet je het terug brengen, maar je krijgt je ingeleverde werk niet terug. De kosten van deze operatie bedragen de helft van de >waarde< van dat, wat je meekrijgt. Dit is dus de huurwaarde, je krijgt ook het bedrag niet meer terug. Dus vragen wij ons af: “wie bepaalt de waarde van dat in leen gegeven goed ?” Enfin, dan gaat het terug na een jaar en, zo mogen we verwachten gaat het voor weer een jaar naar een andere >gelukkige< toe. Die er weer de helft van de >waarde< er voor betaalt en een van eigen schatten moet inleveren. Op deze manier worden dus, zo rekenen we uit, de uitgeleende stukken, kosten vrij ! Plus de opbrengsten van al die kapitalen. Stel, dat ik een schilderij meekrijg en dat ik het zelf mag uitzoeken, of dat me dat gewoon wordt meegegeven. En dat de prijs daarvan is 5000 euro, waarvan ik als eerste 2500 euro moet betalen om het na een jaar weer terug te geven. En het zijn 2e 2500 euro inkomsten tegemoet gaat. Dit riekt naar het optreden van de banken, wanneer we ons daar over gedeponeerde spaargeld ook nog rente van moeten gaan betalen. Of de smartfoons, die je met een mediumpakket ook dubbel moet gaan betalen, door gewoon de abonnementsprijs iedere maand hetzelfde blijf, ongeacht de lengte. Een mooi win-win project van die uitleenbureaus ! Geef mij dan gewoon mijn oude schilderijtje maar en als ik wat anders wil, koop ik er gewoon een, zolang-ik-leef-bewonderbaar. Mijn opa zei destijds al Ruilen doet Huilen. Heeft hij nog steeds gelijk?









Geplaatst op 05 november 2016

0955-piAno 05 nov 2016 11:36 Inderdaad Bart : Ruilen...doet Huilen !!! Daarom ruil ik mijn Diny ook nooit in voor een ander !!?? Oh Oh ...die Gerard toch !!! Groetjes !!!