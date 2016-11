Andere artikelen







Twee voorbeelden van onze huidige gezondheidszorg ….

zoals die in de laatste jaren onze familie gepasseerd zijn. Deze beschrijvingen zijn die vanuit een liefdevolle verhouding, die in tientallen jaren zijn gegroeid en uit eigen waarnemingen en persoonlijke informatie tot ons zijn gekomen. Het eerste geval betreft een vriend, die vanuit Italië al tientallen jaren geleden naar ons land is gekomen. Een aantal jaren geleden had hij een niet te zwaar ongeval, waarna hij klachten kreeg onder in de rug. Zijn huisarts verwijst hem, na enkele pijnstillende paracetamol-kuren naar een academische ziekenhuis ter plaatse. Daar werd een procedure in gang gezet, die geen direct resultaat opleverde. Op een vakantie bij zijn ouders in Italië regelen die voor hem een consult bij een medische kliniek, die voor hem een afspraak regelen in een ander medisch centrum in Nederland, waar men direct een mri-scan maakt en vaststelt, dat dat er zich beneden op de ruggenwervel een ruim 7 centimeter lange tumor bevindt. Het zal een zware operatie worden ! De operatie werd uitgevoerd, maar er ging het een en ander fout. Na afloop bleek, dat hij zoveel moet missen, dat hij totaal incontinent is, nooit meer auto zal kunnen / mogen rijden en hij nooit meer normaal zal kunnen lopen. Hij werd voor de tweede keer geopereerd, maar er werd geen verbetering geconstateerd. Na enkele dagen kwam zijn chirurg hem opzoeken op zaal met de mededeling, dat ze verdere verbetering waarschijnlijk achtten, maar hij moest wel rekening houden dat hij in zekere mate invalide zal blijven. En zo is de situatie op het ogenblik. Nu weet ik, waar hij werkt. Een instituut, dat gevestigd is in een oud en ouderwets pand, waar naast de vele trappen praktisch, je ook nog naar iedere kamer enige treetjes omhoog of omlaag moet. Zonder dit erbij te vermelden, weet ik, dat hij daar waarschijnlijk zelfs de voordeur – als de artsen gelijk krijgen – niet meer binnen kan gaan. En dat 10 jaar voor je AOW. Vraag me niet, hoe ik op afstand, dat wel, dit allemaal moet verwerken. Tweede verhaal is over een wat ouder iemand, die eveneens complicaties overhield na een ongeluk thuis. Waarna de huisarts ook de gevolgen maar aanzag. De toestand van het enkel verergerde van lieverlee met het stijgen der jaren. Tot het enkele jaren geleden niet verder meer ging. De enige redding bleek aangepast schoeisel. Maar toen begon – en dat klink als farce – de lijdensweg. Hij werd doorgestuurd naar de afdeling orthopedie. Daar zou aangepast schoeisel worden aangemeten. Na een insteekgesprek werd de vraag gesteld > Bij welke zorgverzekering bent u aangesloten ? Toen hij zijn kaartje liet zien, kreeg hij te horen, dat dit ziekenhuis geen zaken deed met zijn zorgverzekering. En hij werd naar een orthopedisch centrum in een andere stad verwezen. Daar bleek inderdaad iemand te werken, die voor dat schoeisel kon zorgen, maar die was daar maar eenmaal in de 2 weken aanwezig. Hij kan zo pas 3 weken later komen. Een uur voor hij op weg ging, gaat de telefoon. De mijnheer, die hem moest helpen was ziek. Hij zou later wel weer bericht krijgen. Toen de man beter werd gemeld, vroeg hij dus een bezoek aan in de eerstvolgende aanwezigheid. Nee, dat ging niet want daar was het al een vol programma. Nu, dat 4 weken later dan maar. En warempel, hij was welkom. En hoe ! Het eerst wat hem verteld werd, was dat er ZÓ geen schoeisel kan worden aangemeten. Hij moest eerst zorgen, dat hij steunkousen kon krijgen. Het verhaal kwam tot ons, waarbij ik opnieuw mijn tranen niet kon inhouden. De man is in de tachtig en het te volgen traject, heb ik berekend, met alle handelingen die nog moeten volgen, is het je moeten afvragen, of alles wel op tijd komt. De man is steeds zelfstandig gehuisvest, zoals de regering ons voorschrijft. En heeft zijn hele leven zelfstandig gefunctioneerd. Hij heeft zich in die zin tot op heden nog niet geuit, maar ik weet dat de liefde van zijn gezin hem tegenhoudt, om dat te doen, waar nu de regering voor aan het werk gaat. Het zal er niet van komen, dat hem een Pleurop-pil zal worden aanbevolen. En zo ja, dan is het NEE ! Hiermee is een klein tijdsbeeld geschilderd, dat we maar aan twee, gelijkdenkende regeringen te danken hebben. Jammer maar deze twee verdere voorbeelden zullen zijn naam niet kunnen zuiveren, al zal hij er toch nooit straf voor krijgen. Terwijl ik nog met een zee aan vragen blijf zitten. Gestoeld op als uitgang Hadden deze zaken nou niet anders gekund?

Moet de huidige zorg voor ouderen en/of zieken nu echt zo afgebroken worden omwille van een staatsschuld op te heffen ? En dat op een schijn-meerderheid in de Tweede Kamer, na een omrol-meerderheid (74/76-76/74) na de laatste verkiezingen. En een latere minderheid, wanneer men de statistieken van a.s. kiezers serieus gaat nemen ?? Dit is alleen schijndemocratie. En dan de morele afbraak, door je zetel bezet te houden dmv omkoping bij de oppositie. Dit kan echt niet gekker.









