Andere artikelen







Wat gebeurt er in het land en er buiten ?

Dat lees je in de krant, niet te stuiten ! Op mijn drie 'vrije' ochtenden, wil ik nog wel eens een blik werpen in de krant, vooral wanneer het positief nieuws is. De ellende krijg ik dan wel weer door via de televisie. Maar die bracht gisteren ook een zeer positief item, waar ik graag meer van wilde weten, dus was er een aanleiding om de krant mij te laten bijvoeden. Een zeer goede beurt voor een nederlands bedrijf, om in India een nieuwe stad te bouwen. Zo'n idee is niet nieuw. Het oudste vergelijk is de, inmiddels hoofdstad van Brazilië. Dan weet ik van een nederlands stadje ergens in Japan, gevolgd door een stuk extra dik bladerdeeg in Dubai. En geen stad maar als ik me niet vergis, zijn ze in Bangladesh Des bezig een van de steeds overlopende rivieren in te dijken. Waarin een klein land groot kan zijn. Jammer, dat in het buitenland altijd (bijna alleen) Amsterdam steeds als voorbeeld genomen wordt. Nederland is toch geen Amsterdam, al is het dan een oude stad en zeker niet de oudste. Hoeveel steden zijn er niet die ook grachten hebben ? Leiden, Delft, Franeker, Giethoorn en ga zo maar door. Alsof er vroeger nooit tegen het water gevochten moest worden ? Nee, men wilde het water zelfs binnenhalen. Het doel daarvan was zeker niet zo, om daar toeristen mee te trekken. En dat is dan wel gelukt en het heeft dus aangenaam positief gewerkt. Na lezing heb ik geprobeerd, de plaatselijke taal niet machtig zijnde, de stadsnaam te vertalen. Amara(')vati. Het eerste zou kunnen zijn >bitter< en het tweede >pappa Ik ben benieuwd naar de uitwerking. Zouden ze al op het idee gekomen zijn, in al die grachten een wartel aan te brengen en daarmee de hele stad milieu-vriendelijk en -neutraal te houden ? Ook typisch en modern nederlands ! Maar ik hoop ook, dat, wanneer de werkzaamheden gereed zullen zijn, we ons met z'n allen 'terugtrekken' en de hele opbrengst aan de nieuwe bevolking laten. Ik heb alleen nog geen idee, hoe men daar allemaal een nieuwe werkkring zullen kunnen vinden. Want daar gaat het tenslotte om. En hoe is de bereikbaarheid, want men moet er ook mee kunnen pronken ? Het moet niet 's werelds grootste zorgcentrum worden. Helaas kan ik niet de wens uitschrijven, dat we op z'n amsterdams >> We zulle wel sien<< kunnen uitroepen, want het einde duurt nog wel even. Helaas het eeuwig aardse leven is nog niet uitgevonden en dat is dan ook maar een geluk ! Niet te betalen, dus.









Geplaatst op 08 november 2016 12:16 en 10 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.