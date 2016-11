Andere artikelen







Hoe vereer ik mijn Mantelhulp ??

Wie weet wat voor mantel er in de zorg gebruikt wordt …? Op de Dag van de Mantelzorg zou het gek zijn, als we een commentaar op de situatie in de VS eerst zouden behandelen. Vooral, wanneer je net hoorde, dat er miljoenen aldaar aan het demonstreren zijn tegen hun nog niet eens geïnstalleerde nieuwe president. En wat voor een vent !! Als je zelf van zo iemand afhankelijk bent, weet je wat die moet opofferen. Vaak vrijwillig. Maar dan wel loop die uren, dat het de patiënt 'uitkomt', want die bepaalt dat. Dat is andere koek dan de vaste plasmomenten in een verzorgingste(?)huis. Daar ben je slaaf van de overheid, die zorgt met de bezuinigingen, dat het “niet anders kan”. De mantelzorg is juist het tegenovergestelde. Die gaan Op De Knieën, om hun patiënten de kousen aan te trekken en zo is de oudere en ziekere (want er zijn ook mantelzorgers (m/v), die zelf ook wat mankeren) een kwasie koning of koningin oude stijl geworden. Via de radio hoorde ik, dat er zelfs twee soorten moeten zijn. Mantelzorg, die officeel is aangemeld, maar ook, waar een familielid deze funktie uitvoert, tegen GEEN betaling en zonder aanmelding. Maar daardoor worden dan ook inkomsten uit een sociale ondersteuning misgelopen. Commentaar van zo iemand: > Maar ik hoorde ook, dat dit vele uren aan formulieren-invullen kost en die heb ik dus zo niet !! < en moet ik weer aan het voordeel van Kruijf denken. Maar toch ….... Als ik naar die van mij kijk...... dan krijg ik andere ideeen. Ook om 5 uur het bed uit moeten om mij te helpen bij wassen en aankleden enzovoorts tot dat ze me de deur uit helpt, wanneer de taxi zich gemeld heeft. En maak ik me wel bezorgd, want ze is in de loop van de jaren ook al goed ontpiept. Hoe lang zal ze nog auto mogen rijden ? Wat als ze met háár klachten nog eens opgenomen moet worden ? Wanneer je de instelling hebt, dat geen andere vrouw aan 's mans lichaam mag komen ? En van haar hobby, verschillende jaren verschillende verre landen te bezoeken als vakantie-doel. Daar is al jaren niets van gekomen en zijn de -maandelijkse-intieme familie-feestjes (van háár familie) daar maar een armzalige remplacant voor. Wat ze verder nog wel doet, is datgene wat ik perse dan nog wil. En die zijn dan vaak voor haar weer belastend en wordt er vanafgezien. In de familie zijn er zeker goedwillende kinderen, die waar mogelijk best willen helpen, maar … die werken ook in de zorg, met de wisselende diensten. En in hun eigen familie, waarvoor ook gezorgd moet worden. En vanwege de dialyse ben ik ook nog aan huis gebonden, want voor een paar dagen dat in een andere plaats te moeten regelen is ook weer een berg werk. Want dan kan die wel geregeld worden, maar waar zit je dan in de uren, dat je niet dialyseert ? Alleen in een hotelkamer, waar een kamermeisje de manteltaken op zich neemt ?? We hopen er maar het beste van. De pleurop-pil is totaal geen optie.









