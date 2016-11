Andere artikelen







Wat is die man oud geworden...!

Wat een weerzien, zonder persoonlijk contact....! Wie zag ik donderdagavond bij MAX ?? Niet te geloven ! Max Croiset. Wat een geluk, dat ik een gevoelsmatige retrospektilo heb ! Dat is een kijker, waar je mee je geschiedenis in kunt kijken ! En die ging dit keer terug naar de eerste zomermaanden van 1945 !

We waren dus net bevrijd en nog niet gewend aan normale zaken in een mensenleven. Vandaar dat mijn pa een verrassing voor me had. De middelen van vertier waren nog zeldzaam en ik was niets gewend. Een reclame langs de straten deed kond van het optreden van een jonge acteur, die tenslotte ook iets moest verdienen, maar al blij was geen puin te moeten ruimen. Feestzalen in onze stads waren ook zelden, dus had ik geluk. Met de zolder van een café om de hoek. Daar zou die jongeling optreden met – en nu weet ik het niet meer precies – het vertellen van een boek, dan wel het voorlezen ervan. Het was van een amerikaanse (!) schrijver; later wist ik, dat het John Steinbeck was en het heette “Of mice and men”, als ik het nog goed weet. Het was een geweldig uitje voor me, maar bleef niet zonder gevolgen. Ik had in de hongerwinter als vrijwilliger met een klasgenoot samen de parochiële bibliothecaresse geholpen met haar werk, twee keer in de week. En de volgende zaterdag vertelde ik haar vol vuur van mijn avontuur. Ik zal haar reactie nooit vergeten. >> Maar jongeman, wist jij dan niet, dat dit boek op de indexlijst staat ??< De jongeman wist dit niet, wist zelfs niet eens wat een indexlijst was. Maar 5 minuten later wist ik het wel. Dat (is) was een lijst van boeken, die een rooms mens niet mocht lezen, omdat de inhoud tegen de christelijke leer was. Ik dacht, dank u wel voor die informatie, maar ik kan er nu toch niks meer aan doen. En hoefde het later ook niet meer te biechten. Toen wist ik het nog niet en ik weet nu nog niet of ik die gift van mijn vader zou hebben afgewezen, als het wel zo was geweest. Ja, ja, die eerste jaren na de oorlog !! Maar nog wat, jemyja, wat is die man oud geworden !!









0955-piAno 11 nov 2016 11:01 Jouw laatste zin is ook op mij van toepassing Bart !!....maar ( wij ) ik mag echt niet klagen hoor !!! Weer een mooi verhaal van jou Bart !! Groetjes.