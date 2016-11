Een vreemde relatie kan iedereen overkomen, zoals ik dus !

Zoals die relatie, die totaal anders is als de eerder beschreven, bleef ieder contact binnen het internet. Kan daarmee dus niet anders dan weinig intiem worden beoordeeld, maar daarom niet minder voor mij iets bijzonders.

Een t-relatie, dus, dat kan niet anders. Uitsluitend, dus heb ik haar dus nooit levendig gezien en helaas is het nu te laat. De dood heeft haar uit het lijden verlost. Ook daar kwam ik pas heel laat van in kennis. Daar gingen enkele jaren van iemelen aan vooraf. Via, via kreeg ik een foto in handen, die lieten zien, dat ook zij mantelhulp-behoevend was. En kennelijk dus ook had.

Zo groeide onze relatie dan ook geleidelijk uitgebreider.

Maar hoe kan het gebeuren, dat er toch een grotere vertrouwelijkheid ontstond, eerst van haar kant, hoewel ik al veel eerder had geschreven over mijn gezins- en familierelaties. De veiligheidsprocedure, wanneer er een verdere ontwikkeling niet gewenst is.

Maar de informatie bleek op zeker ogenblik toch te gering geweest te zijn. Zij moet mij een bepaalde ziekte of gebrek steeds onthouden hebben.

Ik wist dat ze met hulpmiddelen en persoonlijke hulp niet aan huis gebonden was. Desondanks ontving ik nooit een uitnodiging om haar ergens of op een of andere wijze, anders dan via het internet te ontmoeten.

Tot op een gegeven ogenblik de correspondentie steeds langere periode mij werd onthouden. Ik wist echt niets van wat er aan de hand kon zijn.

Toen volgde de toezending van een paar foto's, die echter niet wat dan ook konden verklaren. Ogenschijnlijk was er niets ernstigers aan de hand. Verder geen tekst.

Meer dan een maand later kreeg ik een korte mail.

>> Je moet weten, dat ik jou oprecht liefheb. Maar dat kan ik jou niet aandoen …...< , maar toen in dikke letters

> BLIJF SCHRIJVEN !!!<

Nu bedenk ik me vaak, dat dit een aanwijzing geweest moet zijn, op wat ik nooit persoonlijk te weten kreeg.

Weer een paar maanden later las ik in de correspondentie met een ander, dat ze was overleden. En dat moest, bleek achteraf, een week na haar laatste iemeel aan mij geweest zijn.

Ook zo iets kan men door jouw bewegingen op het internet ook overkomen. Je vind iets moois, dat gezien die relatie zo mooi mogelijk was, mooier had het niet kunnen zijn. Voor mij was de grootste troost, dat ze nu inderdaad uit een voor mij onbekend lijden was verlost.

Begrijpelijk, dat je zo iemand niet vergeet.