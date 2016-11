Aanschaffen vordert beschaffen (duits!)

Kortetermijn terugblik is altijd wel eens nuttig ….

vooral, wanneer er in de achter ons liggende week van alles is gebeurd. En is alleen daarom wel eens goed, omdat goed en minder goed elkaar en vooral gemengd verleefd moesten worden.

Het meest vroeg de noodzaak om enkele verjaardagsgeschenken in dienst genomen moesten worden.

Dit jaar was het anders, dan in vorige jaren meest gebeurde. Dan was het voor iedereen het gemakkelijkst om geld te geven en ik dingen kon kopen, die mezelf ook dierbaar waren.

Dit jaar had ik een aantal dingen, die niet al te duur waren, echt min of meer direct nodig had. Het leuks, dat ik in eerste geval kreeg, was een gevraagd nieuw toetsenbord, omdat het in gebruik zijnde de opschriften aardig weggesleten waren in de laatste 4,5 jaar. En wat werd het? Ik kon nooit >blind typen< dus tot mijn aangename verrassing werd het een verlicht toetsenbord.

Ook een nieuwe muis was aan de orde en opgelost.

En zo werd ook de draadloze hoofdtelefoon vervangen door een, die het nog wel doet. Belangrijk, omdat ik de hele dag muziek op mijn hoofd nodig heb en de pech aanwezig is, dat mijn vrouw daar minder op gesteld is. Nadeel is, dat het gehoorcontact nu geheel wordt uitgeschakeld. En wordt het vaak "samen apart". zij met haar kook- en bakprogramma's of een van de talrijke kwissen en ik met hoofdtelefoon op mijn hoofd en leesbril op mijn neus.



Verder kreeg ik tot mijn genoegen een floppydrive, maar die geeft tot op heden geen teken van leven. Wanneer ik er een floppy in steek, krijg ik te lezen, dat die eerst gefragmenteerd moet worden. En wanneer ik dit dan in gang zet en na een kwartier moet ik constateren, dat een verdere fragmentatie niet mogelijk is, dan …... raak in na 10 dagen een beetje gefrustreerd. Ik zal eerst eens bij de Goede Gevers om raad en daad gaan vragen en dan me aan de oplossing gaan verslingeren. Want dat dingessie stond niet voor niets op mijn verlanglijstje.

Maar toen kwam op de dag zelf het cadoo binnen mijn handbereik. Ik had die dag dus dialyse en moest weer vroeg op. De verrassing lag gereed op de keukentafel. Een boekrieder, zakmazegge. Leuk ding, dat moet gaan verhoeden, dat ik kan de uren op de dialyse-stoel niet ga dementeren.

Nu ben ik totaal niet op de hoogte van de moderne literatuur. Heb dus geen voorkeuren in de stijl, de laatste groep in de Oude Tijd waren de detectieveen-romannetjes De Havankjes, ik moet ze (bijna) allemaal nog ergens hebben. Een beetje in de stijl van Godfried Bomans, die ik ook (bijna) allemaal verzameld heb.

Zo kwam nu mijn keus dus uit op >>de Hobbit en In de ban van de Ring.<< De eerste twee keer gelezen in het engels, maar later nog eens zes keer in het nederlands. Dit wordt de zevende keer dus, op mijn luie, ongemakkelijke stoel in de dialysezaal. Maar voor het zover gekomen was, gingen er verschillende keren een onschietgebedje door de kamer.

Reden is de wat moeilijke (voor mij) bereikbaarheid van een handleiding. En zo kwam het, dat ik beide eerste boeken eerder op mijn ierieder had staan, dan ik een account had gemaakt.

Het ergste was de betaling, omdat ik geen creditcard bezit !!

Gelukkig was iemand in de familie, die er wel een heeft zo vriendelijk en liefhebbend, dat ik er gebruik van mocht maken. En zo werd dik allemaal geregeld. Ik hoop er toch met de huidige voorraad leesvoer enige tijd over te doen, dat ik die honderden bladzijden heb doorgelegen en gelezen.