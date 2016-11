al dat politieke gedoe, geeft niets, alleen..Maar Hoe ??

Even bijschrijven, want …..

ik hoorde al iets van > waar blijf je toch ?

Het was mijn bedoeling even te wachten met commentaar op Trump tot de uitslag bekend was en toen werd het even later, vanwege de onverhoopte en toch gelukte triumpf. Lijkt die nu echt op Wilbers?

Ik vind het meer een stier uit een oud Zuid-Amerikaans geslacht. Niet alleen qua uiterlijk, maar nog meer in zijn optreden. Verschil is echter, dat hij nooit in een arena zijn leven zal laten.

Maar eerst even om me heen kijken. En wat >kort anders< erbij.

Zoals mijn kleinzoon, die jaren geleden aan mij vroeg

> Opa, mag je een eierlepeltje ook voor je koffie gebruiken ?

Niets vermoedend zei ik, ik dacht geruststellend:

> Ja hoor, waarom niet ? Maar wel na gebruik goed afwassen natuurlijk ! Tenzij je moeder wel die lepeltjes in een apart vakje heeft zitten.

Maar toen bleek, dat de kleine schavuit al enig politiek en economisch inzicht had !

> Maar waarom maken ze die dan als het bijna zelfde model ? Zeker om meer centen te verdienen ! Maar het maakt allemaal niks uit !!

Hier moest ik pas aandenken, toen ik een bekend smoelwerk op een preekstoel op de televisie zag. Ik zat te wachten op het vingertje, maar dat was er zeker uitgeknipt. DE grijns was er gelukkig wel, hij nam de situatie kennelijk niet ernstig. Toch bekroop mij het gevoel, dat hier grove discriminatie werd gepleegd ! Waarom wel hier in deze kerk en niet in een zaal van het Leger des Heils, of in een moskee, of in een andere christelijke instelling ? Zijn dat geen Nederlanders, die enige waarde hebben voor zijn partij ?? Nee, mijnheer vond het genoeg, om hier zijn onheilsboodschap te brengen. En daar heb ik vrede mee, want hij schijnt het nu over een andere boeg te gooien. Hij wordt planner, maar lijkt dat niet erg veel op een van, of alle commissies, studiegroepen, onderzoekgroepen, en wat dies meer zij ? Hij wil dus nu, voor hij weer een buidel met geld voor onze neuzen houdt, eerst gaan studeren. Nou, dat had hij 30 jaar eerder moeten doen, dan had hij de kans gehad echt een goede onderwijzer te worden. En dan had hij er echt centen mee verdiend. Ach ja, wel wat lastiger dan nu, door ons betaalde wereldreizen en een eveneens door ons betaald aardig pensioen, dat was hij allemaal misgelopen. En zal hij nu wel antwoorden, dat hij daarmee heel veel centjes voor ons land verdiend heeft. En dan denk ik > Had dat een andere premier niet hetzelfde, of zelfs meer, voor elkaar gekregen ? Hoeveel steun heeft hij niet gehad van ons Koningspaar, die ook op reis ging ?

En deze manoeuvre deed me weer denken aan de schillenboer, die vroeger met zijn hondenkar iedere week langs de deur kwam.

Die had eens moeite met zijn hond, die niet meer trekken wilde. Hij had er het volgende op gevonden: een lange tak,waar aan het uiteinde een stuk vlees was gebonden. En die hond maar proberen om bij dat vlees te komen. Totdat het beest een ingeving kreeg. Helaas, maar ook dit lijkt op politiek !! Op een gegeven ogenblik hield de hond in en de schillenboer viel door de schok. De hond kon bij het vlees en slokte het op. Maar omdat hij hond was en geen mens, had hij geen rekening gehouden met het koordje, waar het vlees aan vast zat. En zijn baas, boos om wat hem was aangedaan, weigerde hem door de dierenarts te laten behandelen. De volgende dag liep die dus achter zijn kar te duwen en de hond werd verast.

Al loopt het maar zelden zo af, er is toch enige overeenkomst met de politiek. Kijk maar naar Amerika. Om te beginnen dit:

Daar krijgt een kandidaat 2 miljoen stemmen meer dan de ander, maar die heeft geld zat om kiesmannen en -vrouwen aan zich te binden.

En wat gebeurt er ????

En dat noemt men daar dus democratie ????

Met een uitgesproken democratische volkspartij, die dan nog wat te vertellen heeft ook. Maar niet heus, met zo'n grondwet, die dus op dit gebied maar weinig voorstelt.

Een ander punt, waar ik over gevallen ben is, dat er tegen Mrs. Hillery actie gevoerd is op z.g. onwettige iemeels. En dan op grond van hun zeer oude, lees: gedateerde grondwet ! Die daar al zeer veel ouder is, dan de kennis, die we nu hebben van internet-verkeer. Dus waar men bij de opstelling nooit heeft kunnen voorzien, dat dit ooit zou gaan bestaan.

Altijd makkelijk, dat je gewoon de wet naar je hand kunt zetten.

Maar goed, we zitten er minstens vier jaar mee, om de Amerikaanse fabeltjes te aan meemaken. Vandaag zijn ze zús, morgen zijn ze zó, maar dan niet met de duim omhoog.

Ik denk, dat we nu met een >herhaling van zetten< te maken krijgen. Destijds was Stalin ook internationaal gevreesd, maar internationaal geduld. Toen er een gemeenschappelijke vijand opdook, was hij een gerespecteerd collega in de geallieerde gelederen. Deed volledig mee in het internationaal overleg. Om tien jaar later aan de andere kant van de Koude Oorlog terecht te komen.

Ik voorzie in het optreden van Trump een, minstens gelijke, positie. Alleen oorlog met de VS, dat gaat me veel te ver.

Want was is nou 4 jaar ? Ook politiek gaat het als in het >hedendaags beleven<, ze zijn zo om. Ook al zal ik het niet meer mogen beleven.