TAALPOST 1884

Ik heb er weer eens een kunnen overladen ! Maar kennelijk niet totaal .... En verder Er komen nieuwe ‘officiële’ emoji’s: onder andere een vrouw met een hoofddoek en een afbeelding van een vampier. ( Onze Taal (Aanbod van Onze Taal) Taalagenda In de Taalagenda van Onze Taal, een handige bureau-agenda in een stevige ringband, vindt u taaltests, taalkronkels, en informatieve stukjes over maandnamen en bijzondere woorden.



Nu met gratis Onze Taal-agenda-elastiek!



Bekijk een voorproefje. Bestel direct Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.

Redactie : Marc van Oostendorp (Leiden) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).