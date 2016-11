Hoe komt een mens aan een DIP, was de vraag,





maar belangrijker is het antwoord op de vraag >>Hoe kom je uit een DIP<<??

Een grote groep mensen weten daar direct een antwoord op en zullen wel antwoorden: “ ga zelf maar eens x-jaren het werk doen, wat ik moet doen en blijven doen, terwijl een grote groep van collega's worden ontslagen en hun werk bij mij terecht komt !” O

0f “je zult maar een man (vrouw) hebben als ik, die de hele dag …., dan weet je wel wat dit betekent !

Het is dat ik nog steeds van hem (haar) houd, anders …..”





Dit alles hoor ik al jaren uit mijn omgeving en denk ik ” ik mag me gelukkig prijzen, dat ik een erger stadium, eens op mijn werk, heb mogen overleven. Voor de rest mag ik niet klagen.

Maar een paar dagen geleden was het echt bij mij zover. Zelfs een bijdrage aan mijn weblog lukte me niet weg te typen. Ik zat echt vast. Kon slapen waar ik ging liggen of zitten. Had genoeg aan een beetje eten, zo was een broodje als avondmaal voor mij genoeg.

Maar het schijnt dat een drama met een taxichauffeur voor mij een ommekeer betekende. Ik kan deze gebeurtenis echter niet vertellen, of opschrijven, zonder het bedrijf, waar hij voor rijdt, te blameren. En daar is de rest van de chauffeurs, die werkelijk uitstekend hun best doen en dus ook uiterst klantvriendelijk zijn, niet mee geholpen. Resultaat leest u hier.

Maar daarmee is de vraag niet opgelost. Want wie dip zegt, zou ook een weinig noodzakelijke toevoeging aan een lekker hapje kunnen zijn. En daar hoeft niemand van verlost te worden, je hoeft er alleen maar af te blijven.

Ik denk dat dit woord is afgeleid in de eerste betekenis van diep. Vroeger hoorde je nog wel eens >hij (zij) zit diep< en dat had dan de zelfde betekenis. Wanneer dat zo is, dan moet het slachtoffer gaan klimmen en het klimmen vanaf je dialysestoel goed gelukt is en je toch in een soort dip terecht komt, dan wordt er wel wat van je gevraagd, omdat je in het ziekenhuis altijd liefdevol wordt geholpen bij je onbeholpen pogingen.

Na vier uur 'rusten' is er de puf nog niet helemaal uit. Maar mijn terugslag gebeurt dus altijd een poosje later.

De meeste van mijn lotgenoten vinden, als je het zo kunt beluisteren, de maandag de ergste dag, zo na het weekeinde van rust. Ik heb het meeste last op de vrijdag. Alsof ik alles van de twee dagen eerder op spaar. En dat is altijd de dag dat een deel van de familie ons komt bezoeken. En dan is de dip zo diep, dat hoewel ik altijd van mijn gezin geniet, mij er niet uit krijgen.

Gisteravond heb ik met behulp van mijn verjaardagcadeaus het er beter afgebracht, de dip werd ondieper en is (?) nu, lijkt me, aardig over.

Dat ging zo: Iedereen ging naar de 100 tegenstanders van die ene kijken en ik zette mijn draadloze oordoppen op en de radio aan. Plus de ierieder met de dun-dikke Lord van de Ringen in die meesterlijke nederlandse vertaling. Voor de achtste keer. Ik hoop het nog uit te krijgen ook.