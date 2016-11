Andere artikelen







Een zondag met bijzondagsheden ….......

maar daar ging dus een zaterdag aan vooraf, dus dat maar eerst vertellen. Het gebeurt niet veel,maar ik had per internet bij een befaamde onderneming een bestelling geplaatst. Eigelijk meer, omdat we bij een andere aankoop ondervonden hebben, dat het daar goedkoper kan zijn, dan wat je voor een artikel moet betalen, wanneer je gewoon als mens daar loopt te winkelen. Enfin, we waren tot het betalen toe gekomen. En daar geschiedde wat ons bevreemde. Je kon als derde mogelijkheid ook bij aflevering betalen. Een mooi pluspunt, dat je maar weinig tegenkomt. Alleen, we moesten 4.99 € betalen voor het bezorgen.Ook al een meevaller voor ons. Maar toen begon het. In een aanwijzing op de nota werd ook gesproken over het afhalen aan de zaak. Dat was dan ook nog mogelijk. Maar toen kwam het ! Bij deze keuze kost deze keuze, > voor de reservering< 15 € ! We keken elkaar aan en dachten het zelfde. Stel dat je naar die zaak gaat, het artikel koopt, naar de kassa gaat om te betalen, moet je dan ook die 15 € ook betalen ? De reis heen en terug is aan brandstof voor de auto net zo duur als wanneer het gaat om het >afhalen< van die bestelling. Ik ben blij met de methode, die wij gekozen hebben, vooral nu het weer zo sinterklaasachtig slecht is. Welk een storm die nu door de bomen waait. Bijzonder hieraan is, dat door de wind (?) die om de bomen storm-waait straten en voetpaden bladvrij blijven. Is dit ook nog iets ter verwondering ?









