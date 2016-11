Ei woont hevedet driem, for it wos uh nijtmer !

Dit gaat weer eens een oorlogsverhaal worden, dat werkelijk zo is geschied. Het bewijst voor mij, dat een gebeurtenis erg vaak de aanleiding of de oorzaak is van een hele reeks van gebeurtenissen, die eigenlijk niets met elkaar te maken hebben. En daar dacht ik dus weer aan, toen ik die opwekking las van de overleden vriendin >Blijf Schrijven<.

Als mijn favoriete boek in de Ban van de Ring begon alles met de verjaardag van een tante, een van de zussen van mijn vader. Daar was ook de zus van haar manskant, familie-van-familie zo gezegd. En die zat daar te vertellen, dat onlangs haar schoonmoeder bij hun in huis getrokken was. Ze woonde als weduwe in Kijkduin en daar waren de nazies begonnen met de aanleg van de Atlaticwall. Dus moesten alle bejaarden hun huis verlaten en elders onderdak zoeken om niet naar een of ander Drents oord te worden overgebracht. Dus was het voor haar een mooie oplossing meer landinwaarts te verdwijnen. De vermelding van die Atlantic Wall was voor mijn pa voldoende om enkele bellen te laten rinkelen. Want, wie doordenkt, gaat dan denken, dat die moffen rekening houden met een invasie in Nederland vanuit de Noordzee. En pa achtte de Geallieerden handig genoeg om dat kunstwerk niet in staat om dit te keren.Hij zag al voor zich, dat die soldaten vanuit zee werden afgevoerd uit de landingsschepen met die nieuwe handige voertuigjes, die we later sjieps (jeeps) zouden gaan noemen. En die jongens spraken natuurlijk niet onze taal. Dus wat zou het mooi zijn als zijn oudste zoon ….. en daar verdween even de realiteit.

Eerst even naar een neven-nieuwtje. Mijn vader kreeg een enkele keer ook een duitse soldaat oon de zaak. Erwas er een bij, die net zo zijn kamaraden, geen textielpunten had, dus moest daar iets op gevonden worden. En wanneer die dan weer eens 'langs' kwam liep hij door naar onze achterwinkel, met mijn vader op de hielen. En dan ging een legerjas open, of zijn regenjas en kwam er een brood of een stuk vlees uit. Dat was dan ook weer geregeld. Maar op een keer vroeg hij aan pa > Sind sie auch katolisch ?< in het bij hem horende Westfahls accent. > Waarom vraagt u dat ?

Toen bleek, dat hij eens op 15 augustus, dat toen nog als zondag gevierd werd, was geweest en …. de zaak was dicht. Maar nu durfde hij zijn boodschap wel op te biechten. Zijn dochtertje zou na de kerst haar 1e communie doen en hij wilde daarvoor een steentje bijdragen. Hij wilde haar verrassen met een paar kinder- kniekousen in het wit. Zo iets moet je niet aan mijn vader vertellen, want dan bestonden er geen rotmoffen meer. Dankbaar was hij daarna zodanig, dat hij altijd op een praatje in het streekdialect rekenen. En daarom kwam mijn vader met het nieuwtje van de oude dame, die uit haar appartement, bij het strand in Kijkduin verdreven was Hij vroeg hem toen ook of er echt angst bestond, dat de Engelsen zouden komen. En zo kreeg mijn vader ook informatie binnen, dat hij 'elders' graag kwijt kon. Was ook altijd welkom bij een glas 'zwart' bier! En het nieuws via een clandistiene radio. We hadden die in moeten leveren, maar een handige neef had voor ons (ook?) zo'n draadachtig gevalletje gefoeseld. En omdat die het deed ook werd die nog geaccepteerd ook. En ook dat nieuws ging mee, met de vakloze onderwerpen. Later hoorden wij, hoe dit alles gebruikt werd ! Maar nu terug naar het engels ! Ik werd aangesteld om engels te gaan leren en dat moest nauurlijk ook voorzichtig. En nu komen we aan het oude onderwerp. Ik hoop morgen verder !