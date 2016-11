En zo ging het verder op naar het front aan huis....!

Dus ging hij op zoek naar een leraar Engels voor mij. Via zijn geheime sluipwegen en dat was voor hem een punt !

In zijn relaties kwam hij dus uit bij een familie met twee opgroeiende zonen. Daar hoefde je al om te beginnen geen vrouwelijke oplossing vinden. Want welke pa van twee zonen zou een lerares op het spek van twee opgroeiende jonge kerels binden ? Juist, ja !

Dus was het duidelijk, dat daar ook een jonge man te vinden zou zijn. En juist ja, direct raak. En hoe ?

Een van de priesterstudenten, die na “Arnhem” weer eens uit een seminarie, dat niet te ver van de frontlinie af was gevonden, waren verdreven door vluchtende Duitse troepen, hier een onderkomen had gevonden.

En die knaap werd door zijn opberg-vader wel liefdevol verzorgd, maar moest ook wel een centje meeverdienen. En daar lag de oplossing voor de hand. Engels voor de zoon van de Eendracht, dat was een goede gelegenheid.

Een leerboek, daar was begrijpelijk moeilijk aan te komen, maar een van de echte zonen had zijn leerboek van de eerste klas h.b.s. nog bewaard. De onderhandelingen werden in gang gezet. Maar de kosten vielen pa wel een beetje tegen in deze barre tijden, Hoewel hij begreep, hoe nodig het was om in de kosten voor deze onvrijwillige onderduiker zoveel bij te dragen. En pa vond natuurlijk een goed oplossing. De prijs was akkoord , indien zijn tweede zoon ook mee mocht doen. De leraar in spé vond het zelfs leuk om tegen twee jongens aan te mogen praten. En dat kostte hemzelf niet veel meer tijd. En aldus geschiedde.

We gingen er met z'n tweeën naartoe, maar niet gelijk naar binnen. Veiligheidsmaatregel, want dit liep niet in de gaten. Je weet maar nooit, wat voor kwade geesten er nog meer in de kijk van dit pad woonden. Wij moesten wel samen doen met het befaamde nederlands/engels studiewerk van ene mijnheer Roorda. Maar dat lukte wel. En zo kwam het tot een voorstudie, die echter een onverwacht verloop tot gevolgen had.

Onze leraar Peter had namelijk een nogal kwajongens uiterlijk. Met wat aangepaste kleding en een dagelijkse scheerbeurt van de zorg-moeder, leek hij een ruim aantal jaren jonger, dan hij echt was. Vandaar dat ieder het aandurfde hem 's zondags mee naar de kerk te nemen. Waar hij ook niet voor niets kwam, want de organist was met de Arbeitseinsatz naar Duitsland (of Polen) verdwenen en hij viel in door een aanval te wagen op het kerkorgel.

En aldus geschiedde, dat hij verliefd werd op de zus van een van de koorzangers. Dus het was de aanleiding tot weer een hervorming. Om te beginnen een spoedhuwelijk, want een familie-inwoning, daar waren de onderduik-ouders niet op ingesteld. En zo werden wij mee verhuisd naar een twee-kamerwoning aan het andereinde van de stad.

En dit bleef zo tot de avond van de 4e mei 1945. Toen werden we op een speciale manier wakker gehouden. Een dansfeest op straat bij carbidlicht. De overburen van iets verder had via zijn radio gehoord, dat de duitsers zich de volgende dag in Wageningen zouden overgeven. Nadat zijn vrouw na dat mooie nieuws ook moest overgeven en die rommel was weggepoetst, ging het feest aan de gang ! Maar dat is weer een ander verhaal.